Челябинцы смогут пожениться на Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Торжественная регистрация брака пройдет в День семьи, любви и верности — 8 июля

Стартовал прием заявок на III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Он пройдет 8 и 9 июля в Москве, в Национальном центре «Россия». Главное событие — единовременная церемония бракосочетания в День семьи, любви и верности, которая объединит пары со всей страны, сообщает Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.

«Приглашаем всех влюбленных из Челябинской области, чья свадьба запланирована на июль, стать частью фестиваля. Это событие останется в вашей памяти на всю жизнь и станет прекрасным началом совместного пути», — говорит председатель Госкомитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

Подать заявку можно онлайн — форма уже доступна. Участие бесплатное. Главное условие: планируемая дата свадьбы — июль 2026 года.

