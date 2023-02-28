На челябинских дорогах образовались семибалльные пробки утром 28 февраля

Движение особенно затруднено на северо-западе города

Пробки на дорогах Челябинска утром 28 февраля достигли семи баллов. Заторы возникли в том числе из-за произошедших аварий. Подробнее о том, где сейчас непросто проехать, — в материале ИА «Первое областное».

Многокилометровая пробка образовалась на Троицком тракте и улице Дарвина, на последней произошло ДТП. Стоят автомобили — опять же из-за аварии — на улице Блюхера в районе ТК «Кольцо». Затруднения в движении возникли на улицах Игуменке, Доватора и Воровского. Непросто проехать по проспекту Ленина на участках в районе Театра ЧТЗ и от улицы Российской до Цвиллинга, где также зарегистрирована авария.

Затруднено движение на улице Труда, Свердловском проспекте, нескольких участках улицы Братьев Кашириных, проспекта Победы и Комсомольского проспекта. Стоят автомобили и на улицах Молодогвардейцев и Куйбышева.

Накануне водителей предупредили о гололеде на дорогах. Сегодня подрядчики планируют обработать опасные участки дорог противогололедными материалами.