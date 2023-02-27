Бороться с предстоящим гололедом на дорогах Челябинска будут с помощью реагентов

Противогололедные смеси продолжат применять 28 февраля

В ближайшие сутки в Челябинске возможен снег с дождем, и на дорогах может образоваться наледь. Наиболее опасные участки планируется обработать реагентами. В первую очередь это касается спусков, подъемов, мостов, перекрестков, остановок общественного транспорта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, отказаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться городским транспортом.

При возникновении нештатных ситуаций рекомендовано обращаться по телефону 112, а также в диспетчерскую службу Комитета дорожного хозяйства города Челябинска: +7 951 771-73-25.

Добавим, что сегодня, 27 февраля, в Челябинске на борьбу с наледью вывели более 300 единиц техники.