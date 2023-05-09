На безымянной высоте: почему под Липецком стоит памятник южноуральским танкистам

Мы побывали на месте боевого крещения 96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола

У села Перекоповка в Липецкой области стоит памятник южноуральским танкистам. В августе 1942-го они приняли здесь страшный бой. Все бойцы-добровольцы ушли на фронт за год до того, как в Челябинске была создана Уральская добровольческая танковая бригада и тоже встретили Победу в Европе.



Журналисты ИА «Первое областное» побывали в Липецкой области, на безымянной высоте и 214,6 и вспомнили историю 96-й танковой бригады имени Челябинского комсомола.

ПРОВОДЫ ПОД КОПЕЙСКОМ И ЗЛАТОУСТОВСКИЕ НОЖИ НА ПАМЯТЬ

В начале войны ЧТЗ был единственным заводом в стране, выпускающим танки. В сентябре 1941 года рабочие абразивного завода предложили построить в Челябинске на народные деньги свою танковую колонну. Эту идею поддержали власти, а вскоре деньги начали собирать все — рабочие, колхозники, школьники, военные и даже раненные в госпиталях.



«Партийные органы разных уровней не только одобрили компанию по сбору средств, но и возглавили ее. Планировались массовые воскресники молодежи на предприятиях, транспорте, в колхозах, отчисление заработков, проведение концертов. В Госбанке открывался специальный счет. Сбор средств активно пропагандировался через печать и радио... Большая часть денег была собрана к январю 1942 года. Запланированная сумма в 10 млн. рублей была превышена на 1,5 млн. рублей»,

— рассказывает челябинский историк Игорь Ковшов.

На эти деньги должны были собрать 23 танка. Танки делали на заводе сверх плана, а на башни машин приваривали эмблему — комсомольский значок.

В это же время шел отбор добровольцев. В бригаду брали только лучших комсомольцев. Большинство из них потом стали стрелками, пулеметчиками, разведчиками, саперами, санитарами или связистами. В экипажи машин брали тех, кто имел опыт службы в танковых войсках.

1 мая 1942-го добровольцы приняли военную присягу. 18-го числа на полигоне под Копейском прошли торжественные проводы. На митинге добровольцам зачитали наказ от челябинской молодежи и вручили памятные златоустовские кинжалы из нержавеющей стали.

«Пусть орудия ваших танков не знают промаха в бою и обрушат на проклятого врага ливень раскаленного металла, добытого комсомольцами Урала»,

— говорилось в наказе челябинских комсомольцев.

25 мая добровольцы и танки отправились по железной дороге на фронт. А 27 мая бригаде официально присвоили наименование 96-я танковая бригада имени Челябинского комсомола.

«НАС БЫ ВСЕХ УНИЧТОЖИЛИ, ЭТО ТОЧНО»

Летом 1942-го немцы надеялись взять Воронеж, чтобы потом идти на Сталинград. Сюда и бросили южноуральцев. В августе 96-я бригада приняла боевое крещение неподалеку от села Перекоповка, на безымянной высоте 214,6 — сегодня это территория Липецкой области.





Такими челябинские танкисты прибыли под Воронеж.

Историки говорят, что в боях под Воронежем ударные части вермахта были измотаны и обескровлены Красной армией. Это решило судьбу Сталинграда. Но и советские войска заплатили за будущую победу большую цену. Тысячи наших бойцов так и остались на полях сражений. Их останки все еще поднимают поисковики.

«На высоте 214,6 погибли тысячи солдат. Тела многих не подняты до сих пор. Как-то мы обнаружили двух курсантов, они лежали в одной воронке. Одного бойца опознали по медальону, а второго не получилось. Мы решили проверить обобщенный банк данных „Мемориал“. Надеялись, что удастся найти какие-то ниточки. Но это не помогло: в тот же день здесь погибли 998 молодых ребят, которым было по 18-19 лет»,

— говорит поисковик из воронежского отряда «Дружина» Антон.







Краевед Петр Жданов из села Большие Поляны родился после войны, но его близкие видели войну воочию. Бабушка рассказывала Петру, как утекали в эвакуацию живые реки людей, как над селами разносился грохот идущих танков, как у них во дворе умер раненый лейтенант. Петр с детства проникся трагедий военных лет и благодарностью к советским солдатам.

Краевед Петр Жданов из села Большие Поляны родился после войны, но его близкие видели войну воочию. Бабушка рассказывала Петру, как утекали в эвакуацию живые реки людей, как над селами разносился грохот идущих танков, как у них во дворе умер раненый лейтенант. Петр с детства проникся трагедий военных лет и благодарностью к советским солдатам. «После войны мой дядя, еще мальчишкой, собирал на этом поле трофеи. Он рассказывал: лошадь не могла пройти по полю, так мешали брошенные в полях танки. Да мы и сами бегали туда пацанами. Бывало, двинешь ногой муравьиную кочку, а из земли торчат череп и кости», — говорит Петр Жданов и, отворачиваясь, прячет слезы.





В память о подвиге наших танкистов и других танковых подразделений у села Перекоповка стоит артиллерийская установка ИСУ-152 на каменном постаменте. Именно эти машины, получившие прозвище «Зверобой», выпускали на ЧТЗ в военные годы. Кстати, прозвали так наши машины отнюдь не случайно: они крушили вражеское зверье — танки с названием «Тигры» и «Леопарды».

В память о подвиге наших танкистов и других танковых подразделений у села Перекоповка стоит артиллерийская установка ИСУ-152 на каменном постаменте. Именно эти машины, получившие прозвище «Зверобой», выпускали на ЧТЗ в военные годы. Кстати, прозвали так наши машины отнюдь не случайно: они крушили вражеское зверье — танки с названием «Тигры» и «Леопарды». «Никому не верьте, когда вам скажут, что мы забыли войну. Мы помним», — говорит Петр Жданов.

Еще один краевед и писатель Александр Колесник создал музей в селе Тербуны. Экспозиция до сих пор пополняется новыми экспонатами. Недавно дети-поисковики нашли в полях старый немецкий примус, а до этого приносили зажигалки, вилки, ножи, осколки снарядов — все это выставлено на витрине, а рядом — ржавая каска с клочком волос погибшего красноармейца. Краевед замечает, что эта находка на его памяти не самая страшная.

Еще один краевед и писатель Александр Колесник создал музей в селе Тербуны. Экспозиция до сих пор пополняется новыми экспонатами. Недавно дети-поисковики нашли в полях старый немецкий примус, а до этого приносили зажигалки, вилки, ножи, осколки снарядов — все это выставлено на витрине, а рядом — ржавая каска с клочком волос погибшего красноармейца. Краевед замечает, что эта находка на его памяти не самая страшная. «Те, кто жил в оккупации, вспоминали, что иногда немцы заступались за местное население. И все же зверств было много. Неподалеку от нас сожгли деревню. За отсутствие пропуска расстреляли женщину с четырьмя малышами. А один немец послал невесте испачканное кровью пальтишко, написал: отстирай и носи. Думаю, если бы не наша армия, нас бы всех уничтожили, это точно», — с дрожью в голосе замечает Колесник.



«ИЗ 330 ЧЕЛЯБИНСКИХ ДОБРОВОЛЬЦЕВ ВЫЖИЛИ 32»

В 1966 году по Липецкой области прошел автопробег ветеранов. Побывали они и на «челябинской» высоте. После этого школьники села Большие Поляны начали переписываться с бойцами и родными погибших, чтобы сохранить память о защитниках края. Один из них, старший сержант Василий Ефимов, был родом из Магнитогорска.

В 1966 году по Липецкой области прошел автопробег ветеранов. Побывали они и на «челябинской» высоте. После этого школьники села Большие Поляны начали переписываться с бойцами и родными погибших, чтобы сохранить память о защитниках края. Один из них, старший сержант Василий Ефимов, был родом из Магнитогорска. Ефимов был любимцем в отряде разведчиков. Стройный, веселый, смелый, с голубыми глазами. Он играл на гитаре и пел бойцам. С ним охотно делились и радостью, и печалью, вспоминают однополчане.

Ефимов был любимцем в отряде разведчиков. Стройный, веселый, смелый, с голубыми глазами. Он играл на гитаре и пел бойцам. С ним охотно делились и радостью, и печалью, вспоминают однополчане. В ночь на 10 октября 1942-го отряд Ефимова был отправлен в тыл врага за языком. Разведчикам удалось взять немецкого офицера. На обратной дороге у кого-то из группы что-то брякнуло в вещмешке. Немцы стали стрелять в темноту без разбора. 26-летний Василий получил пулевое ранение в руку. Товарищи переправили его через реку, за которой стояли наши войска, но и тут Василия догнала шальная пуля. Его ранило в грудь, боец умер на месте. Похоронил Ефимова тут же, в селе Большие Поляны, в братской могиле. А его сослуживцы дошли до Софии.





В ночь на 10 октября 1942-го отряд Ефимова был отправлен в тыл врага за языком. Разведчикам удалось взять немецкого офицера. На обратной дороге у кого-то из группы что-то брякнуло в вещмешке. Немцы стали стрелять в темноту без разбора. 26-летний Василий получил пулевое ранение в руку. Товарищи переправили его через реку, за которой стояли наши войска, но и тут Василия догнала шальная пуля. Его ранило в грудь, боец умер на месте. Похоронил Ефимова тут же, в селе Большие Поляны, в братской могиле. А его сослуживцы дошли до Софии. «Летом 1943 года 96-я танковая бригада Челябинского комсомола участвовала в боях на Курской дуге, потом освобождала Белгород, Харьков, Правобережную Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию. Из 330 добровольцев-южноуральев первых наборов к концу войны в живых осталось 32 человека», — говорит историк Игорь Ковшов. «МЕЧТАЕМ О ТАНКЕ Т-34, НО ЭТО БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ» Конечно, наши земляки воевали не только в составе 96-й танковой бригады. Во многих братских могилах по всей Липецкой области лежат солдаты с Урала. В 2014 году у села Озерки открыли новый мемориал «Тербунский рубеж». В январе 1943 года здесь тоже шли ожесточенные танковые сражения, за что рубеж принято называть «малой Прохоровкой».

Да и сам памятный комплекс по духу напоминает мемориал на Прохоровском поле, где также воевали челябинские танкисты — мы рассказывали об этом

Да и сам памятный комплекс по духу напоминает мемориал на Прохоровском поле, где также воевали челябинские танкисты — мы рассказывали об этом в отдельном материале «Тербунский рубеж» стал последним пристанищем для бойцов, чьи останки находят во время раскопок. Могилы здесь очень скромные, многие безымянные, а на каждом холмике лежит ржавая каска. Металл пробит шальной пулей навылет. В жарких боях за русскую землю не выдерживало даже железо. Выстоял только советский солдат. Он стоит над могилами сослуживцев, преклонив колено. А рядом с ним — скорбящая мать. Ее прообразом стала реальная женщина, потерявшая на войне восьмерых сыновей.









«Во время войны Тербунский район два раза становился ареной кровопролития, два раза здесь проходила линия фронта. Фашисты пытались перешагнуть этот рубеж, но у них не получилось. И сейчас каждый год мы проводим здесь патриотический фестиваль, чтобы не забывали о тех событиях, не забывали о подвиге советских танкистов. Мы мечтаем поставить на мемориале танк Т-34. Но пока не удается его найти. Это большая редкость»,

— говорит историк по образованию, глава Тербунского района Сергей Барабанщиков.

«Тербунский рубеж» стал последним пристанищем для бойцов, чьи останки находят во время раскопок. Могилы здесь очень скромные, многие безымянные, а на каждом холмике лежит ржавая каска. Металл пробит шальной пулей навылет. В жарких боях за русскую землю не выдерживало даже железо. Выстоял только советский солдат. Он стоит над могилами сослуживцев, преклонив колено. А рядом с ним — скорбящая мать. Ее прообразом стала реальная женщина, потерявшая на войне восьмерых сыновей. Как и многие, он считает, что память о Великой Отечественной войне не должна померкнуть. Как и многие, он считает, что память о Великой Отечественной войне не должна померкнуть. Пресс-тур в Липецкую область организован Союзом журналистов Челябинской области (председатель Светлана Зайцева) и Союзом журналистов Липецкой области (председатель Петр Игнатов) при поддержке АО «Областное телевидение» (генеральный директор Олег Гербер), а также Ассоциации городских и районных газет Челябинской области «Пресса» (председатель Светлана Ушакова).

На раскопки с друзьями он ездит весной или осенью: когда поля еще не засеяны или урожай убран. Летом здесь колосятся ячмень и пшеница. Поля стали распахивать сразу после войны, когда на них еще стояли подбитые танки — их просто опахивали и шли дальше.