На бесплатный иммуноглобулин в Челябинской области могут рассчитывать только дети

Всем остальным придется покупать лекарство за собственный счет

В Челябинской области изменился порядок помощи пациентам, которых укусил клещ. Совершеннолетние жители региона теперь не могут рассчитывать на бесплатный иммуноглобулин, даже если клещ заражен энцефалитом. Бесплатные уколы положены только детям, об этом Первому областному информагентству рассказали в Минздраве.

«Экстренную медицинскую помощь при укусе клеща врачи оказывают бесплатно. Для этого пострадавший должен немедленно обратиться в травмпункт — там клеща снимут», — отмечают в ведомстве.

Снимут и посоветуют сдать клеща на анализ. Это очень важно для профилактики возможного заражения. Анализ клеща по полису ОМС на Южном Урале не сделать — платить придется из собственного кармана. Проверка букашки на клещевой энцефалит стоит около 600 рублей. Анализ на четыре инфекции обойдется примерно в 2000 рублей. Дешевле будет оформить страховку «Антиклещ», самая дешевая стоит от 150—200 рублей.

«Экстренная профилактика противоклещевым иммуноглобулином должна проводиться в течение 72 часов после укуса клеща», — отмечают в Минздраве.

Иммуноглобулин вводят двум категориям пациентов:



— это дети до 18 лет, которые не привиты или прошли неполный курс вакцинации (уколы ставят, даже если анализ клеща дал отрицательные результаты);

— и люди старше 18 лет, которые не привиты или прошли неполный курс вакцинации, если у клеща обнаружили антиген вируса клещевого энцефалита.

«Экстренная иммуноглобулинопрофилактика клещевого энцефалита проводится в травмпункте либо в поликлинике по месту жительства: детям до 18 лет — за счет средств областного бюджета, взрослым — за их собственный счет и по полису ДМС», — рассказали в Минздраве.

Мы обзвонили аптеки Челябинска. Препарат «Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита» в продаже есть. Одна ампула стоит около 750 рублей. Ее хватает на 10 килограммов веса. Если вы весите 60—70 килограммов, придется покупать 7 ампул и потратить 5250 рублей. Это в несколько раз дороже, чем стоит самый дорогой полис.

При отрицательном анализе клеща на энцефалит привитым взрослым предложат наблюдаться у доктора в течение месяца, а непривитым вдобавок пропишут курс антибиотиков. Это предупредит развитие других инфекций, таких как боррелиоз.

На какие моменты обратить внимание при выборе страховки «Антиклещ», мы рассказали в отдельном материале.