Как выбрать правильный полис от укуса клеща

Цена не главный критерий — важен набор услуг

В Челябинской области, где клещи распространены повсеместно, защита от клещевого энцефалита и других инфекций — вопрос первостепенной важности. Цена на полисы может различаться раз в десять: от 160 до 1500 рублей. Но ориентироваться только на стоимость полиса при его покупке не стоит. Гораздо важнее обратить внимание на объем медицинских услуг, включенных в полис.

«Часто люди выбирают самый дешевый вариант, не задумываясь о последствиях. А ведь экономия может обернуться куда большими расходами на лечение, если человек заразится», — говорит страховой агент из Челябинска Ольга Кузнецова.

На что обратить внимание при выборе полиса?

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ

Полис должен покрывать всю Челябинскую область, а лучше — и другие регионы, куда вы можете выехать на отдых или в командировку.

«Важно понимать, что клещи распространены практически по всей России и полис, ограниченный только Челябинской областью, может оказаться недостаточно эффективным, если вы планируете поездки», — объясняет Ольга Кузнецова.

СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ

Некоторые страховые компании считают страховым случаем не только укус клеща, но еще и контакт с членистоногим. Например, вы заметили клеща на коже, но не уверены, был укус или нет. Страховой полис таких компаний гарантирует помощь даже в подобных случаях.

Также следует обратить внимание на срок действия полиса. Иногда полис действует только до первого укуса клеща, другие страховщики обещают помощь в течение всего срока действия полиса, независимо от того, сколько раз на вас нападали.

ОБЪЕМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Самые дешевые полисы покрывают расходы на удаление клеща, его лабораторное исследование на различные инфекции (клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз и другие), первичную консультацию врача после укуса.

В полисах подороже есть такие опции, как консультация узких специалистов (инфекциониста, невролога), реабилитация, и предусмотрена пролонгация действия полиса после окончания основного срока. Например, клещ кусает вас за пару дней до окончания срока действия полиса. На анализ клеща, на лечение нужно время — страховая компания вас не бросает и выполняет свои обязательства до конца, не оглядываясь на время.

«Еще одна полезная опция — телемедицина. Она позволяет получить консультацию врача в любое время, особенно в выходные или праздничные дни, когда доступ к очному приему может быть затруднен», — считает Ольга Кузнецова.

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Некоторые полисы предлагают дополнительное страхование от несчастных случаев, связанных с укусом клеща (нетрудоспособность, инвалидность, летальный исход). И это тоже не будет лишним.

СРОКИ

Обратите внимание и на то, как выглядит процедура обращения за страховым возмещением: получите ли вы прямой доступ в медицинские учреждения, нужно ли собирать дополнительные документы, в какие сроки страховщик обещает провести исследование клеща.

«Время — критичный фактор. При подозрении на клещевой энцефалит введение иммуноглобулина необходимо в течение 72 часов. Поэтому важно, чтобы процедура исследования клеща была максимально быстрой и удобной», — говорит Ольга Кузнецова.

Часть услуг, предусмотренных полисом «Антиклещ», сегодня можно получить и бесплатно — по полису ОМС.

Но анализ клеща бесплатно не сделать — только за деньги. Исследование на клещевой энцефалит в государственном Центре гигиены и эпидемиологии обойдется в 540 рублей, а анализ на четыре инфекции (клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз) — в 1900 рублей. Это уже дороже стоимости страховки.