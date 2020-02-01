Музыкотерапия: лечение не только души, но и тела

Как мелодия может влиять на здоровье человека?

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Музыка окружает людей всюду. Собственно, вся жизнь человека состоит из звуков и ритмов. И это длится с самых древнейших времён, ведь даже религиозные обряды всегда имели звуковое сопровождение.

Но наука установила, что музыка способна не только помогать душе, но и даже лечить организм.

Американский нейробиолог Гордон Шоу после ряда экспериментов пришёл к выводу, что музыка Моцарта мобилизует все природные способности человеческого мозга. В то же время как произведения Бетховена обладают целебными свойствами.

«Вся музыка состоит из ритмов. И это наслоение ритмов музыки на биоритмы человека и создает то непосредственное воздействие, которое мы хотим получить. Музыкотерапией занимались уже очень давно. Еще в древности», — поделилась Надежда Иванова, заведующая терапевтическим отделением МАУЗ ДГКБ №8.

На сегодняшний день музыкотерапия является одним из методов лечения и реабилитации в современных спелеолечебницах. К слову, такая лечебница есть и в Челябинске, в детской городской больнице №8. Там детей с неврологическими отклонениями и лор-заболеваниями лечат в гала-камере стерильным соляным воздухом.

Для особенно активных деток подбирают более спокойный репертуар. А если ребёнок пассивный — наоборот.

Но не каждая музыка действительно полезна для организма человека. Очень негативно, особенно в юном возрасте влияют рваные мотивы, к примеру, песни в жанре хард-рок. А вот фольклорные мотивы чужих народов не воспринимаются нашими биоритмами. И вполне могут стать причиной даже головной боли.

К слову, все специалисты сходятся в одном мнении, что музыку можно слушать постоянно, но вот в наушниках — не дольше полутора часов в день.