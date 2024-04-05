Южноуральцы охотно подписывают соцконтракт, чтобы начать свое дело при поддержке государства. Обычно речь идет об открытии нового производства. Жительнице Миасса Анастасии Терентьевой соцконтракт помог начать сольную карьеру музыканта, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.
Девушка купила на деньги соцконтракта новый саксофон и акустическую систему. Это позволило изменить репертуар и начать сольную карьеру.
«Новый инструмент обладает уникальным качественным звучанием, играет просто волшебно, певуче, а старый издавал звуки со скрипом. Мой репертуар теперь постепенно расширяется, я нарабатываю опыт выступления перед аудиторией», — говорит Анастасия.
Максимальный размер социального контракта в Челябинской области составляет 380 тысяч рублей.
Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу и получить поддержку в трудной жизненной ситуации.
Ранее мы рассказывали о том, что жительница Чебаркульского района Татьяна Ширяева на деньги соцконтракта открыла студию текстиля в народном стиле.