Музыкант из Миасса купила новый саксофон на деньги соцконтракта

Это позволило начать сольную карьеру и поменять репертуар

Южноуральцы охотно подписывают соцконтракт, чтобы начать свое дело при поддержке государства. Обычно речь идет об открытии нового производства. Жительнице Миасса Анастасии Терентьевой соцконтракт помог начать сольную карьеру музыканта, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

Девушка купила на деньги соцконтракта новый саксофон и акустическую систему. Это позволило изменить репертуар и начать сольную карьеру.

«Новый инструмент обладает уникальным качественным звучанием, играет просто волшебно, певуче, а старый издавал звуки со скрипом. Мой репертуар теперь постепенно расширяется, я нарабатываю опыт выступления перед аудиторией», — говорит Анастасия.

Максимальный размер социального контракта в Челябинской области составляет 380 тысяч рублей.

Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу и получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Ранее мы рассказывали о том, что жительница Чебаркульского района Татьяна Ширяева на деньги соцконтракта открыла студию текстиля в народном стиле.



