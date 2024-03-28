Жительница Чебаркуля открыла собственную студию текстиля в народном стиле

Начать свое дело мастерица смогла с помощью соцконтракта

Южноуральцы стали чаще открывать собственный бизнес, развивать хозяйство и находить свое призвание. В этом им помогают соцконтракты. Например, жительница Чебаркульского района Татьяна Ширяева открыла студию текстиля в народном стиле «Берегиня», сообщает пресс-служба минсоцотношений Челябинской области.

Девушка начала шить еще на старой маминой швейной машинке, а с помощью соцконтракта приобрела необходимое оборудование для пошива штор, скатертей, столовых дорожек.

«Эта выплата очень помогла. Мы смогли приобрести высококлассное оборудование, о котором можно было только мечтать: вышивальную машину, новую современную швейную машину, парогенератор. Я хочу, чтобы мои изделия радовали, долго служили и приносили удовольствие. Считаю, что поддержка государства, несомненно, важна для тех, кто хочет открыть свое дело», — рассказала Татьяна Ширяева.

От классических пособий соцконтракты отличаются тем, что у человека должен появиться стабильный источник дохода. Оформить их могут семьи, чей доход за последние три месяца ниже прожиточного минимума на человека. Максимальный размер помощи — 380 тысяч рублей.

В 2024 году в Челябинской области заключено почти 600 социальных контрактов. Всего за последние пять лет такой помощью от государства воспользовались 16 тысяч человек. Для заключения контракта нужно обращаться в управление социальной защиты по месту жительства или написать заявление на сайте «Госуслуги».