Музыка, стихи и живой Пушкин: в Челябинске открыли благотворительный фестиваль «Снежность»

Пять театров страны покажут южноуральцам свои постановки

В Челябинске состоялось торжественное открытие благотворительного театрального фестиваля «Снежность». В течение нескольких ближайших дней сотни детей смогут бесплатно посетить спектакли на нескольких площадках города и получат подарки на память о походе в театр.

Фестиваль родился на Южном Урале и проходит в Челябинске в 21-й раз. И все же каждый раз по-хорошему удивляет своего юного зрителя. Например, в этом году режиссер торжественной церемонии дал ребятам возможность поговорить с живым солнцем русской поэзии Александром Пушкиным. При помощи искусственного интеллекта поэт общался со зрителями, цитируя строчки своих стихов.

«Подходит к концу год Пушкина. Поэтому все спектакли нашего фестиваля объединены образом этого автора. Александр Сергеевич будет царить на сцене. Мы уверены, что наши дети должны не только читать и смотреть мультфильмы по его сказкам, но и видеть, как темы из его творчества воплощаются в сценическом пространстве», — говорит директор фестиваля «Снежность» Ольга Стебунова.

Фестиваль открыл яркий мюзикл по мотивам русских былин и сказок Пушкина «Черномор» от продюсерского центра «Триумф» из Москвы. Вместе с вокалистами на сцену вышли артисты балета и артисты цирка. И хотя сказки Пушкина многие знают чуть ли не наизусть, сюжет держал в напряжении — авторы мюзикла перемешали героев, словно в калейдоскопе, и представили зрителю совершенно новую сказку, где дочь могучего богатыря Черномора сражается за сердце Руслана и вместе с любимым спасает отца от колдовских чар колдуна Черноборода и его дочки Наины.

Многие зрители обратили внимание на богатство и роскошь костюмов, в которых выступали столичные артисты.

«На фестивале нет так называемых „выездных“ спектаклей. Все постановки идут в таком виде, в котором они представлены на родной сцене. Артисты привозят с собой все костюмы и реквизит, декорации. В Челябинске зритель видит спектакль таким же, как московские зрители», — подчеркнула Ольга Стебунова.

За два десятка лет, что живет фестиваль, первые его зрители уже выросли, обзавелись семьями и приводят на «Снежность» своих детей. Фестиваль стал семейным. Сегодня в зале присутствовали почетные гости — меценат Андрей Комаров с супругой, а также супруга и внук Александра Федорова — семьи двух основателей благотворительного фестиваля «Снежность».

Кстати, сегодня днем Андрей Комаров и губернатор Челябинской области Алексей Текслер пописали соглашение о социальном партнерстве в области культуры, образования, спорта, благотворительности и социальной защиты, благодаря которому фестиваль «Снежность» получит государственную поддержку.

«Здорово, что фестиваль расширяется. Сегодня на нем присутствуют дети с ограниченными возможностями, попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети-сироты, а также дети, отцы которых находятся в зоне СВО. Этот замечательный праздник предваряет череду новогодних утренников и фестивалей на Южном Урале», — отметила общественный деятель, учредитель Фона 2020 Ирина Текслер.

До конца фестиваля челябинцы увидят 9 показов от пяти театральных московских и уральских коллективов: Центра «Зотов» и продюсерского центра «Триумф» из Москвы, Челябинского театра драмы имени Наума Орлова, театра драмы и комедии «Наш дом» из Озерска, а также Детской школы вокального искусства при Челябинском театре оперы и балета имени Глинки. Отдельные показы пройдут в Озерске.