В Челябинске подписали соглашение о партнерстве в области культуры, образования и спорта

Документ предусматривает взаимодействие в области практико-ориентированного подхода в обучении

В Челябинске подписали трехстороннее соглашение о социальном партнерстве между правительством Челябинской области, администрацией Озерска и АО «Римера». Оно предусматривает взаимодействие и обмен опытом в области практико-ориентированного образования, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В церемонии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и социальный инвестор Андрей Комаров.

«Соглашение многопрофильное, включает большое число направлений. Это не только финансовые вложения, это проекты развития, которые открывают новые возможности для детей», — сказал Алексей Текслер.

Социальный инвестор Андрей Комаров специализируется на проектах в сфере образования, культуры и спорта. Недавно в Москве он реализовал проект школы с практико-ориентированным подходом.

«Подход, который заложен в основу школы „СКОЛКА“, применим и здесь, предоставляя возможность педагогам и ученикам обмениваться опытом и лучшими образовательными практиками», — сказал Андрей Комаров.

Приоритетами в сотрудничестве будут художественно-эстетическое, творческое, духовно-нравственное, физическое воспитание и развитие подрастающего поколения, а также реабилитация и социализация детей с ОВЗ. Также документ предусматривает взаимодействие и обмен опытом в области практико-ориентированного образования.

Соглашение было подписано в символический день — открытия в Челябинске благотворительного детского театрального фестиваля «Снежность», который проводится уже более 20 лет в предверии Нового года.