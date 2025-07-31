Мужчинам свойственно переоценивать себя при онлайн‑знакомстве

Почему их привлекают недосягаемые женщины

Исследование показало, что мужчины, знакомясь в интернете, ведут себя более уверенно, а также переоценивают свои шансы на взаимодействие с той или иной женщиной. К такому выводу психологи пришли, отследив количество свайпов (одобрений), получаемых пользователями на сайтах от лиц противоположного пола.

«Чтобы пара была успешной, мужчине и женщине желательно иметь схожий уровень привлекательности. Однако мужчинам присуще интересоваться женщинами, которые относятся к категории более желанных потенциальных партнеров, нежели они сами. Женщины же стараются обращать внимание на равных себе по притягательности представителей сильного пола», — сообщают эксперты.

Самооценка мужчин может быть выше ввиду различий в воспитании детей. Например, во многих семьях принято превозносить мальчиков, что делает мужчин более уверенными в своей внешности и заставляет тянуться к женщинам, которые на самом деле им «не по зубам». Еще на завышенных требованиях мужчин отражаются охотничьи инстинкты, когда дама воспринимается неким трофеем, что, безусловно, повышает чувство собственной значимости и самооценку.

Читайте также: Какие цвета в одежде не подходят для первого свидания.

Смотрите еще: Почему важно делать комплименты своему отражению.