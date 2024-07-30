Музей-заповедник «Аркаим» затопило после прошедших ливней

Вода продолжает прибывать

В Брединском районе Челябинской области второй раз за год затопило знаменитое поселение, датируемое бронзовым веком. Сейчас вода на Аркаиме стоит на торговой улице вблизи нижнего лагеря и на тропе в сторону горы Шаманки. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

«Перебраться на правый берег и в район нижнего лагеря проблематично. Воды как минимум по колено. Течение, конечно, не такое бурное, как во время паводка, но уже появляются промоины и многие не рискуют переправляться на автомобиле», — поделился очевидец.

Причиной подтопления стали ливневые воды, которые наполнили реку Большую Караганку, из-за чего она вышла из берегов. Больше всего от затопления пострадали магазины вблизи от лагеря. По словам местных жителей, похожая история произошла около 10 лет назад.

Директор «Аркаима» Валерий Волик отметил, что музей и гостиница не пострадали и продолжают работать в обычном режиме. Несмотря на непогоду, в комплексе ждут гостей на фестиваль «Крынка», который состоится 10 августа. При себе туристам лучше иметь резиновые сапоги, дождевик, а также запас еды и сухой одежды.