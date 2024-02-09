Мусоровозы на Южном Урале работают в сопровождении снегоуборочной техники

Перевозчики ТКО арендовали 7 грейферов и 5 погрузчиков

Компании — перевозчики коммунальных отходов в Челябинской области второй день работают в усиленном режиме с привлечением снегоуборочной техники в связи с непогодой, сообщили в Центре коммунального сервиса.

«В обслуживании контейнерных площадок сегодня задействовано максимальное количество техники. Семь грейферов и пять погрузчиков арендовали, чтобы пробиться к мусорным бакам через завалы снега. В целом задействовано около 50 единиц техники», — рассказала компания-регоператор.

Во время снегопадов у подрядчиков ЦКС возникают сложности с проездом к контейнерным площадкам и опустошением контейнеров: из-за отсутствия проездов на внутридворовых территориях, снежных буртов, образованных после расчистки дорог спецтехникой, и автомобилей, припаркованных в узких дворовых проездах или оставленных на обочинах, — они блокируют проезд как дорожной технике, так и мусоровозам.

«Внутри городских дворов мусоровозам приходится двигаться по узкой накатанной легковушками колее. В таких условиях передвижение крупногабаритной техники становится небезопасным. Есть риск не только застревания в снежной массе, но и заноса техники в сторону оставленных на обочине автомобилей. Одно из таких ДТП с участием мусоровоза было зафиксировано в Челябинске, по улице Маршала Чуйкова, 36», — рассказали в ЦКС.

Впрочем, добавили в компании, часто водители мусоровозов, оказавшиеся в сложной ситуации, получают поддержку местных жителей, которые помогают откапывать машины, увязшие в снежной каше.

Как сообщало Первое областное информагентство, в правительстве региона проблему рассмотрели со всех сторон и пообещали, что ситуация с вывозом мусора в Челябинске нормализуется уже в ближайшие дни.