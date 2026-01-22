Может ли зарплата челябинцев в январе быть меньше обычной

В первый месяц года многие получили аванс всего за 4 рабочих дня

Первые январские выплаты, которые многие называют «авансом», у многих работников оказались небольшими. И тут же у россиян появился вопрос: а может ли зарплата в январе оказаться меньше, чем в другие месяцы? Особенности расчета в первый месяц года разъяснила замруководителя Гострудинспекции в Башкирии Оксана Ванскова, сообщает портал bashinform.ru.

Специалист пояснила, что термин «аванс» в трудовом законодательстве отсутствует. Выплата в середине месяца — это зарплата за первую его половину, которую сотрудник уже отработал. Из-за новогодних праздников большинство работников получили выплату всего за четыре дня.

«А в целом зарплата за январь для работников, получающих оклад, снижена быть не может, и вот почему. Оклад выплачивается в полном объеме за отработанную норму: в январе она намного меньше, чем в иные месяцы, а именно 120 часов. Поэтому, несмотря на то что трудиться начали только 12 января, если установленную норму на первый месяц 2026 года отработаем, „расчет“ получим как за полный месяц», — отметила Оксана Ванскова.

По ее словам, потерять в доходе могут сотрудники со сдельной оплатой труда, чья зарплата напрямую зависит от объема выполненной работы. Хотя закон предусматривает выплату компенсации за новогодние праздничные дни, ее размер определяется внутренними документами компании и часто бывает невысоким, особенно там, где нет сильного профсоюза.

Напомним, реальные доходы жителей Челябинской области выросли на 4% в 2025 году. А среднемесячная заработная плата в регионе достигла 83 171 рубля.