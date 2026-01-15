Реальные доходы у жителей Челябинской области выросли на 4% в 2025 году

Фонд начисленной зарплаты за десять месяцев 2025 года в регионе превысил 800 миллиардов рублей

Среднемесячная заработная плата в Челябинской области продолжает расти. По данным Челябинскстата за октябрь 2025 года, показатель достиг 83 171 рубля, увеличившись на 11,6% за год и на 2,7% за месяц. Реальный рост доходов (с учетом инфляции) составил 4%.

Самые высокие зарплаты в регионе зафиксированы в финансовом и страховом секторе — 125,4 тысячи рублей. Также в лидерах сферы информации и связи (114,1 тысячи рублей) и производства металлических изделий (111 тысяч рублей).

При этом в ряде отраслей доходы снизились. Наименьшая начисленная зарплата в октябре 2025 года — в сфере рыболовства и рыбоводства, 24,3 тысячи рублей. Сокращение также коснулось производства мебели, где работники в октябре 2025-го стали получать 41,8 тысячи рублей (−18,9%). За год доход упал в сфере лекарств и медицинских материалов (106,2 тысячи, −10,9%), бумаги (69,9 тысячи, −6,5%), текстильных изделий (68,8 тысячи, −2,8%).

Данные за 10 месяцев 2025 года показывают, что средняя зарплата в регионе составила почти 80 тысяч рублей, а ее реальный рост — 3,8%. Пик начисленных зарплат в 2025 году пришелся на июнь (84,7 тысячи рублей), а в декабре 2024 года показатель превышал 88 тысяч. Ожидается, что по итогам декабря 2025 года зарплаты будут еще выше.

Фонд начисленной заработной платы за январь — октябрь 2025 года составил 801 миллиард рублей и увеличился по сравнению с январем — октябрем 2024 года на 13,1%.