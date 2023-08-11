Московские эксперты оценили уровень помощи кардиопациентам в Челябинской области

И дали медикам полезные рекомендации

Эксперты Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Чазова оценили работу кардиологической службы Челябинской области. Для этого москвичи посетили Миасс, Златоуст и Челябинск, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Специалисты центра имени Чазова приезжают к нам ежегодно. Коллеги непредвзятым взглядом ищут болевые точки, которые есть в организации помощи кардиопациентам, и предлагают варианты их решения. А есть организационные вопросы, которые можно решить достаточно быстро. Если раньше особое внимание уделялось острому коронарному синдрому, то сейчас у нас эта проблема практически отлажена, основная работа направлена на амбулаторное звено и оказание помощи больным с хронической сердечной недостаточностью», — рассказал главный внештатный кардиолог Челябинской области Сергей Черепенин.

Например, в челябинской ГКБ № 1 москвичам провели экскурсию по поликлинике, показали открытую регистратуру, обновленное отделение профилактики, новые аппараты КТ и МР, лабораторную и кардиологическую службы, кардиоревматологический кабинет, где наблюдаются пациенты на диспансерном учете, и стационар. В ответ эксперты рекомендовали челябинцам развивать в условиях стационара 2-й этап кардиореабилитации.

«Кардиологическая служба Челябинской области получила положительную оценку в части организации бесшовного маршрута пациента с сердечно-сосудистым заболеванием на всех этапах, начиная с вызова скорой медицинской помощи, заканчивая внутрисосудистым вмешательством на сосудах сердца с последующим обеспечением необходимыми лекарственными препаратами на амбулаторном этапе в поликлинике. Все рекомендации мы будем внедрять на практике», — заявила заместитель министра здравоохранения области Наталья Шеломова.

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