Челябинский врач рассказала о влиянии больного сердца на психику человека

У людей с диагнозом часто нарушено эмоциональное состояние

Заболевания сосудов и сердца нередко приводят к развитию сопутствующих психических расстройств, заявила психиатр Челябинской областной психоневрологической больницы № 1 Елена Афанасьева.

Так, изменения в кровеносной системе могут привести к проблемам с памятью, концентрацией и нарушить эмоциональное состояние человека.

«Нередко при сердечных проблемах появляются астения (постоянная слабость и усталость), пониженное настроение и тревожность, появляются трудности в общении, эмоциональные проблемы. Например, человек может легко заплакать без причины», — рассказывает Елена Афанасьева.

Иногда доходит до крайне негативного отношения к миру и к жизни. Статистика говорит, что у 12% пациентов кардиологических отделений выявлены суицидальные мысли, а у 0,5% пациентов были попытки суицида.

Между тем негативный настрой, в свою очередь, может усугублять течение болезни. Например, депрессия в три раза повышает риск инсульта у гипертоников, а у пожилых людей — риск инфаркта миокарда.

Врач призывает земляков не замыкаться в своих черных мыслях, а просить помощи у психологов и психотерапевтов.