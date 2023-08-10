Заболевания сосудов и сердца нередко приводят к развитию сопутствующих психических расстройств, заявила психиатр Челябинской областной психоневрологической больницы № 1 Елена Афанасьева.
Так, изменения в кровеносной системе могут привести к проблемам с памятью, концентрацией и нарушить эмоциональное состояние человека.
«Нередко при сердечных проблемах появляются астения (постоянная слабость и усталость), пониженное настроение и тревожность, появляются трудности в общении, эмоциональные проблемы. Например, человек может легко заплакать без причины», — рассказывает Елена Афанасьева.
Иногда доходит до крайне негативного отношения к миру и к жизни. Статистика говорит, что у 12% пациентов кардиологических отделений выявлены суицидальные мысли, а у 0,5% пациентов были попытки суицида.
Между тем негативный настрой, в свою очередь, может усугублять течение болезни. Например, депрессия в три раза повышает риск инсульта у гипертоников, а у пожилых людей — риск инфаркта миокарда.
Врач призывает земляков не замыкаться в своих черных мыслях, а просить помощи у психологов и психотерапевтов.