Мошенники вернули деньги бойцу СВО из Челябинской области

Южноуральцу помогли члены штаба Народного фронта

Участник СВО из Челябинской области, желая помочь сослуживцам приобрести автомобиль для фронта, попал на уловку юристов-мошенников и лишился 100 тысяч рублей. В дело вмешались члены штаба Народного фронта, и деньги мужчине вернули в надежде замять дело. Однако активисты настаивают на том, чтобы виновные были наказаны. Об этом сообщили в южноуральском отделении Народного фронта.

Потерпевший рассказал, что с ним связались якобы юристы и сообщили, что он получил не все положенные выплаты за полученное в боях ранение. Они пообещали помочь в получении средств, но потребовали за свои услуги 100 тысяч рублей. Поскольку боец хотел приобрести автомобиль УАЗ, чтобы помочь своим товарищам, он согласился и перевел деньги. Но «юристы» сразу же перестали выходить на связь.

«Мы подключились к ситуации, историей занялся наш эксперт Вячеслав Курилин. Было написано обращение в Следственный комитет РФ и Генпрокуратуру. Об этом узнали и в сомнительной фирме, решили не рисковать, вернуть полученное нечестным трудом и замять историю. Но мы настаиваем на том, что контору должны проверить надзорные органы, чтобы подобные случаи не повторялись»,— рассказали в Народном фронте.

Вячеслав Курилин уточнил, что нужно рассмотреть дело полноценно и выяснить, был ли умысел совершить преступление. Если да, то виновные должны понести наказание.

Сам потерпевший поблагодарил членов штаба за помощь в возвращении крупной суммы и добавил, что готов вместе с Народным фронтом добиваться того, чтобы подобных мошенников наказывали.