Мошенники собирают деньги на сайтах‑двойниках Росреестра и Роскадастра

Челябинцев просят оплатить услуги, которые можно получить бесплатно

Мошенники собирают деньги на сайтах-двойниках Росреестра. Они просят плату даже за те услуги, которые можно получить бесплатно. Как отличить поддельный сайт от официального, сообщили в пресс-службе Росреестра и Роскадастра по Челябинской области.

«Поддельные сайты выдают себя за официальные ресурсы Росреестра и Роскадастра и предлагают пользователям платные услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в виде выписок из ЕГРН и других документов. Добрались мошенники и до онлайн-сервисов, к примеру таких, как Публичная кадастровая карта. Эти сайты предоставляют либо устаревшие, либо недостоверные сведения, а иногда просто исчезают после получения оплаты от пользователей», — говорит начальник отдела подготовки сведений филиала ППК «Роскадастр» по Челябинской области Юлия Березовская.



Распознать мошеннический сайт поможет доменное имя:

— официальным сайтом Росреестра является rosreestr.gov.ru;

— сайт Публичной кадастровой карты — nspd.gov.ru;

— официальный сайт Роскадастра — kadastr.ru.

Также услуги ведомства и его компании доступны на портале «Госуслуги» — gosuslugi.ru.

Кстати, на государственных ресурсах всегда есть контактная информация, телефоны горячей линии, адреса электронной почты, ссылки на соцсети. На фейковых сайтах — нет.