Мошенники предлагают пожилым людям увеличить пенсию за счет неучтенного стажа

В результате они получают доступ к банковскому приложению или «Госуслугам»

Полицейские выявили очередную мошенническую схему, направленную на обман пенсионеров. Злоумышленники звонят жертвам и сообщают о том, что выявили неучтенный стаж, благодаря которому пенсия может стать больше. Под предлогом идентификации личности они просят назвать код из СМС, который ведет к смене пароля в онлайн-банке или на «Госуслугах», сообщили в пресс-службе МВД России.

«В процессе разговора аферисты предлагают оформить официальное заявление на перерасчет пенсии в сторону ее увеличения. В случае согласия с такой процедурой злоумышленники предлагают подать такое заявление в телефонном режиме. Для идентификации просят продиктовать поступивший код из СМС-сообщения»,— уточнили в ведомстве.

В случае, если человек продиктует код, он лишится доступа к личному кабинету от портала «Госуслуги» либо потеряет доступ в банковское приложение. А злоумышленники переведут на свои счета все средства.

Полицейские просят россиян проинформировать пожилых родственников о новой мошеннической схеме.

Ранее была выявлена мошенническая схема со скидками на электроэнергию. Неизвестные сообщают пенсионерам о положенным им скидкам и также требуют назвать код из СМС, который ведет к потере доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги».