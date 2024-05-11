Телефонные мошенники предлагают пенсионерам скидки на электроэнергию

На самом деле злоумышленники крадут аккаунты на портале «Госуслуги»

Злоумышленники придумали новую схему обмана, согласно которой представляются сотрудниками различных ведомств и предлагают оформить скидку до 50% на оплату электроэнергии. При этом они запрашивают личные данные пенсионера и код из СМС, благодаря которому меняют пароль на портале «Госуслуги», сообщили в пресс-службе МВД России.

«Потенциальной жертве говорится о том, что в соответствии с утвержденным правительственным постановлением российским гражданам старше 60 лет полагается специальная скидка по тарифам на электроэнергию. При этом мошенник в самом начале разговора спрашивает пенсионера, по какой причине он до сих пор не обратился за оформлением этой скидки. Это позволяет злоумышленнику сделать свою легенду максимально правдоподобной»,— предупредили в ведомстве.

Если пенсионер интересуется скидкой, злоумышленники просят его продиктовать персональные данные и код подтверждения из СМС. На самом деле благодаря этому коду неизвестные меняют пароль от личного кабинета пенсионера на портале «Госуслуги».

В полиции предупредили о том, что представители различных ведомств никогда не звонят пенсионерам с подобными предложениями.