/ Мощнейшие локомотивы пустят на самый сложный участок Южно-Уральской железной дороги

Челябинской области передали 5 электровозов.

Самый сложный участок Южно-Уральской железной дороги теперь будут проходить без проблем все грузовые составы. В депо Карталы поступили 5 современных электровозов «Ермак». Они будут работать только на участке Карталы-Магнитогорск-Инзер, где очень сложный рельеф и большие перепады высот — более 18 метров на 1 километр пути.

Четырехсекционные локомотивы «Ермак» обладают высокой мощностью, оснащены оборудованием, позволяющим значительно улучшить эксплуатационные характеристики. Теперь не потребуется сцеплять между собой двухсекционные локомотивы для прохождения участков, требующих увеличенной мощности. Они успешно работают на самых сложных участках железных дорог, эксплуатируются с поездами повышенного веса и длины. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД.

Самые мощные локомотивы в мире Южно-Уральская железная дорога получила по инвестиционной программе.