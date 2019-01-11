Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.86 -0.22 77.21 +0.3
Челябинск
сейчас
 
-12 °C
завтра
 
-19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Мощнейшие локомотивы пустят на самый сложный участок Южно-Уральской железной дороги

Мощнейшие локомотивы пустят на самый сложный участок Южно-Уральской железной дороги

Челябинской области передали 5 электровозов.
сегодня в 12:18
  |  Общество

Самый сложный участок Южно-Уральской железной дороги теперь будут проходить без проблем все грузовые составы. В депо Карталы поступили 5 современных электровозов «Ермак». Они будут работать только на участке Карталы-Магнитогорск-Инзер, где очень сложный рельеф и большие перепады высот — более 18 метров на 1 километр пути.

Четырехсекционные локомотивы «Ермак» обладают высокой мощностью, оснащены оборудованием, позволяющим значительно улучшить эксплуатационные характеристики. Теперь не потребуется сцеплять между собой двухсекционные локомотивы для прохождения участков, требующих увеличенной мощности. Они успешно работают на самых сложных участках железных дорог, эксплуатируются с поездами повышенного веса и длины. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУЖД.

Самые мощные локомотивы в мире Южно-Уральская железная дорога получила по инвестиционной программе.

Общество
Проезд в пригородных поездах Челябинска станет дешевле
19.12.2018
Проезд в пригородных поездах Челябинска станет дешевле
Общество
Южно-Уральские железные дороги обновили парк плацкартных вагонов
22.03.2018
Южно-Уральские железные дороги обновили парк плацкартных вагонов
Общество
«Челябинск-Главный» назвали самым комфортным вокзалом России
14.03.2018
«Челябинск-Главный» назвали самым комфортным вокзалом России
Общество
РЖД сообщили о прекращении продажи билетов в плацкартные и общие вагоны
04.11.2017
РЖД сообщили о прекращении продажи билетов в плацкартные и общие вагоны
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
В 5 раз выросло количество церковных приходов в регионе за 20 лет
сегодня в 14:40
В 5 раз выросло количество церковных приходов в регионе за 20 лет
Общество
сегодня в 14:37
Магнитогорцы объяснили, почему не хотят переезжать из частично рухнувшего дома
Общество
0 градусов будет в выходные на Южном Урале
сегодня в 14:22
0 градусов будет в выходные на Южном Урале
Общество
Мощнейшие локомотивы пустят на самый сложный участок Южно-Уральской железной дороги
сегодня в 12:18
Мощнейшие локомотивы пустят на самый сложный участок Южно-Уральской железной дороги
Общество
Более 1000 новых мусорных контейнеров закупят для региона
сегодня в 12:06
Более 1000 новых мусорных контейнеров закупят для региона
ШОС и БРИКС
5000 гостей смогут вместить новые гостиницы Челябинска
сегодня в 12:00
5000 гостей смогут вместить новые гостиницы Челябинска
Общество
Районные печатные СМИ поддержат полумиллиардом рублей
сегодня в 11:16
Районные печатные СМИ поддержат полумиллиардом рублей
Происшествия
Складировавшая мусор в квартире пенсионерка погибла на пожаре
сегодня в 10:27
Складировавшая мусор в квартире пенсионерка погибла на пожаре
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6