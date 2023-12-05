Морозную и снежную погоду обещают жителям Челябинской области 6 декабря

На дорогах будет скользко

В среду, 6 декабря, в Челябинской области ожидается морозный день: температура воздуха опустится до −20 градусов. Местами сохранится снежная погода, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура воздуха в Челябинске в ночные часы составит от −18 до −20°C. Днем столбики термометров существенно не поднимутся и остановятся в пределах от −16 до −18°C. Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный, северный от 3 до 8 метров в секунду.

В Магнитогорске обещают до −13 градусов. Утром и днем небольшой снег, к вечеру небо прояснится. Ветер северо-западный до 5,5 метра в секунду.

В Златоусте похолодает до −18 градусов. На протяжении всего дня будет идти слабый снег. Ветер северо-западный до 3,5 метра в секунду.

От −12 до −16 градусов прогнозируют в Троицке. Также небольшой снег.

В целом в регионе ночью будет от −17 до −22°C, при прояснении похолодает до −28°C. Днем синоптики обещают от −15 до −20°C, на юге — до −11°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, в горах осадки будут умеренными. Возможны метели. На дорогах гололед. Ветер северо-западный, северный 3—8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Ранее синоптики объявили экстренное предупреждение из-за холодов. Южноуральцам рекомендуют одеваться теплее.