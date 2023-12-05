Экстренное предупреждение из‑за морозов объявили в Челябинской области

Температура воздуха в ближайшие дни будет ниже среднесуточной на 7 градусов и более

Уже в среду, 6 декабря, в Челябинской области резко похолодает. Предстоящей ночью температура воздуха упадет почти до −30 градусов, днем ожидается около −20 градусов. В четверг и последующие дни будет еще холоднее. В связи с аномальными морозами в регионе объявили экстренное предупреждение, сообщили в ЕДДС-112 Челябинска.

«6 декабря местами, с 7 по 11 декабря в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы», — уточнили в ЕДДС.

По данным синоптиков, в ночь на среду похолодает до −28 градусов, днем столбики термометров покажут −15…−20 градусов. В четверг и пятницу ночные температуры будут опускаться до −40 градусов.

Южноуральцам рекомендуют утепляться и не находиться на улице в мороз слишком долго во избежание проблем со здоровьем.