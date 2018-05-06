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Как выбрать идеальное мороженое, рассказали эксперты

Список советов обнародовали в Роскачестве.
сегодня в 09:31
  |  Общество

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать идеальное мороженое. Рекомендации опубликованы на официальном сайте. Согласно повышенным стандартам, лакомство должно обладать чистым и сладким вкусом, плотной, кремообразной консистенцией, однородной структурой без ощутимых комочков жира и кусочков льда и приятным запахом ванили. Кроме того, пломбир, соответствующий стандартам Роскачества, должен содержать не менее 15% жира и обладать насыщенным сливочным вкусом.

Важно также наименование на этикетке. Мороженое с добавлением растительных жиров должно обозначаться производителем как «мороженое растительно-сливочное» или «мороженое с растительным жиром». Более того, вес должен быть указан именно в граммах.

Что со стабилизаторами? Купить мороженое без стабилизаторов не получится. Это естественные ингредиенты любого мороженого, они позволяют продукту держать форму. При производстве допускаются многие натуральные стабилизаторы и загустители, в том числе, камедь рожкового дерева (Е410), гуаровая камедь (Е412), ксантановая камедь (Е415), камедь тары (Е417), пектин (Е440), желатин, альгинат натрия (Е401) и другие. Этих добавок не стоит бояться — их содержание, как правило, находится на крайне низком уровне. — пояснили специалисты.

Мороженое должно быть равномерного цвета, а по фактуре — мягкое и закаленное. В магазинах продается только закаленное, потому что у мягкого небольшой срок хранения. Проверить качество можно, внимательно осмотрев продукт, который только что достали из морозилки. Если мороженое откалывается, можно говорить о том, что технологии соблюдены. Если покрыто кристалликами льда, значит проходило повторную заморозку.

А тем, кто следит за фигурой, мороженое будет полезно! Достаточно выбрать, например, вместо кондитерского торта торт-мороженое. Такой продукт является более легкоусвояемой пищей. Рекомендованная норма употребления мороженого для взрослых — не более 3-4 раза в неделю, для детей — 2-3 раза в неделю. — добавили специалисты.

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