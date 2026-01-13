Мороз до −34 градусов ударит в Челябинской области ночью 14 января

Южноуральцев предупредили о гололедице

В среду, 14 января, морозными в Челябинской области выдадутся и день, и ночь. При этом на крайнем западе столбики термометров по-прежнему покажут температуру, близкую к климатической норме, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся до −30…−32°C. Мороз не смягчится и днем: −25…−27°C. Легкая облачность. Слабый восточный ветер.

В Челябинской области температура этой ночью рухнет до −29…−34°C, местами ожидается около −29°C. На западе и крайнем западе температура будет чуть выше: −17…−23°C. Днем синоптики обещают от −18 до −29°C, на крайнем западе — максимум −10°C. Преимущественно солнечно и почти без ветра. Лишь на юге ветер временами будет усиливаться до 12 метров в секунду.

Также в ЦГМС предупредили об изморози и скользких дорогах.

Напомним, в регионе из-за аномальных морозов действует штормовое предупреждение. Автомобилистам, планирующим долгие поездки, рекомендовали отложить их до повышения температуры.