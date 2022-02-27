Топ-5 необычных рецептов блинов на Масленицу

Спойлер: запасаемся овощами, фруктами и овсяным молоком

С понедельника, 28 февраля, начнется Масленичная неделя, которая продлится до 6 марта. Этот праздник существует уже много веков и до сих популярен среди россиян. Отмечать его принято весело, с большими народными гуляньями и, конечно же, поеданием блинов. Почему именно блины стали символом Масленицы и что приготовить на праздник, если традиционные блинчики уже надоели, — в материале Первого областного информационного агентства.

Отмечать Масленицу начали еще до Крещения Руси. Изначально ее праздновали 20—21 марта, и она символизировала весеннее равноденствие, когда ночи становились короче, а дни длиннее. Тогда же, как верили восточные славяне, бог солнца Ярило начинал растапливать сугробы. На Масленицу существовало множество языческих обрядов.

Позже Масленицу перенесли на несколько недель и приурочили к Великому посту. С тех пор он отмечается строго за восемь недель до Пасхи. Но значение праздника сильно не изменилось: сейчас он символизирует переход от зимы к весне, да и забавы остались прежними. Вот только поскольку Масленичная неделя предшествует началу Великого поста, то в это время верующим запрещено есть мясо и продукты, сделанные из него. Зато можно вовсю лакомиться блинами.

Блины на Масленицу пекли во все времена. Яркий желтый блин символизировал солнце, которое растапливало снег и приближало приход весны. Но именно символом Масленицы блины стали в XIX веке. Их пекут тонкими и толстыми, с начинками и без, кружевными и узорчатыми. Предлагаем в этом году попробовать что-то новенькое.

Французские блинчики «Сюзетт»

Такие блины готовят с добавлением коньяка. Еще одна их особенность — подают их непременно с теплым апельсиновым соусом.

Ингредиенты:

два яйца;

500 миллилитров 20-процентных сливок;

20 граммов сливочного масла в тесто, еще 30 граммов — в соус;

50 граммов сахара в тесто, еще 50 граммов — в соус;

120 граммов муки;

щепотка соли;

два апельсина;

50 миллилитров коньяка;

5 граммов крахмала.

Готовим:

Взбиваем яйца венчиком, добавляем просеянную муку, соль, сахар и сливки, все тщательно перемешиваем. Затем вливаем в полученную смесь растопленное сливочное мало и перемешиваем так, чтобы тесто было однородным. Разогреваем сковородку, наливаем немного теста, распределяем его по дну и обжариваем с двух сторон по одной минуте.

Переходим к приготовлению соуса: срезаем с апельсинов цедру тонкими полосками, из мякоти выдавливаем сок. На сухую сковороду насыпаем сахар и жарим его до образования карамели. Затем к ней добавляем сливочное масло и цедру. Апельсиновый сок смешиваем с коньяком и крахмалом, выливаем на сковороду и готовим до загустения около пяти минут. Готовые блинчики подаем, полив теплым соусом.







Блины «Зебра»

Черно-белые сладкие блинчики точно понравятся и взрослым, и детям. Также в них можно завернуть фруктовую или творожную начинку.

Ингредиенты:

500 миллилитров молока;

два яйца;

2 столовые ложки растительного масла;

250 граммов муки;

щепотка соли;

3 столовые ложки сахара;

2 столовые ложки какао-порошка.

Готовим: Яйца разбиваем в миску и взбиваем венчиком, добавляем соль, сахар, вливаем молоко, растительное масло и перемешиваем до получения однородной смеси. Добавляем муку, снова хорошо перемешиваем. Затем 1/3 теста выливаем в чистую миску, добавляем какао и перемешиваем. Полученную коричневую смесь переливаем в пластиковую бутылку и закрываем крышкой с дозатором. На раскаленную сковороду выливаем белое тесто, распределяем по дну тонким слоем, а сверху из бутылки спиралью выливаем коричневое тесто. Выпекать с двух сторон до готовности.



Блины из пекинской капусты

Эти несладкие овощные блинчики будут еще вкуснее, если их есть со сметаной.

Ингредиенты:

100 граммов пекинской капусты;

150 миллилитров воды;

6 столовых ложек пшеничной муки;

3 столовые ложки растительного масла;

одно яйцо;

щепотка соли;

щепотка черного перца;

щепотка паприки.

Готовим:

Нарезаем пекинскую капусту и измельчаем ее в блендере на высоких оборотах, затем добавляем яйцо и воду и снова измельчаем до получения однородной смеси. Постепенно всыпаем муку, добавляем ложку растительного масла и перемешиваем. Тесто должно получиться средней густоты. Добавляем соль, перец и специи и снова хорошо перемешиваем. Прогретую сковороду смазываем маслом, выливаем немного теста и жарим по 30 секунд с каждой стороны. Готово!







Блины на овсяном молоке

Они отлично подойдут для веганов.

Ингредиенты:

200 граммов муки;

40 граммов сахара;

одна чайная ложка соды;

400 миллилитров овсяного молока;

одна чайная ложка яблочного укуса;

2 столовые ложки растительного масла;

1—2 капли ванильного экстракта.

Готовим:

Смешиваем муку, сахар и соду, затем добавляем уксус, растительное масло, овсяное молоко и ванильный экстракт. Перемешиваем миксером для однородной консистенции и оставляем на 10 минут. После того как тесто постояло, выливаем немного на разогретую и смазанную маслом сковороду и выпекаем с двух сторон до золотистого цвета. Готовые блины накрыть влажным полотенцем на несколько минут для эластичности.

Японские блины с карамелизированной грушей

Чтобы наесться, хватит одного такого пышного блинчика, а приготовить его можно всего за 20 минут.

Ингредиенты:

одна груша;

110 граммов пшеничной муки;

85 миллилитров молока;

одно куриное яйцо;

одна чайная ложка разрыхлителя;

щепотка соли;

2 столовые ложки сахара;

0,5 чайной ложки молотой корицы;

ванильный сахар по вкусу.

Готовим:

Разрезаем грушу на четыре части, удаляем семена и нарезаем длинными нетолстыми ломтиками. Выкладываем их в сковороду и ждем около двух минут, затем присыпаем сахаром. Закрываем крышкой и готовим около четырех минут. Пока груши томятся, готовим тесто: смешиваем молоко с яйцом и взбиваем венчиком, затем всыпаем муку и хорошо перемешиваем. Добавляем в тесто соль, корицу, ваниль, разрыхлитель и снова перемешиваем. Готовую смесь выливаем на груши, сковороду снова закрываем крышкой и готовим 10 минут на маленьком огне. После того как блин готов, выкладываем его на тарелку грушами вверх. Готово!







Использованы фото с сайтов: goodfon.com, повар.ру, iamcook.ru.