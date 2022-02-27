С понедельника, 28 февраля, начнется Масленичная неделя, которая продлится до 6 марта. Этот праздник существует уже много веков и до сих популярен среди россиян. Отмечать его принято весело, с большими народными гуляньями и, конечно же, поеданием блинов. Почему именно блины стали символом Масленицы и что приготовить на праздник, если традиционные блинчики уже надоели, — в материале Первого областного информационного агентства.
Отмечать Масленицу начали еще до Крещения Руси. Изначально ее праздновали 20—21 марта, и она символизировала весеннее равноденствие, когда ночи становились короче, а дни длиннее. Тогда же, как верили восточные славяне, бог солнца Ярило начинал растапливать сугробы. На Масленицу существовало множество языческих обрядов.
Позже Масленицу перенесли на несколько недель и приурочили к Великому посту. С тех пор он отмечается строго за восемь недель до Пасхи. Но значение праздника сильно не изменилось: сейчас он символизирует переход от зимы к весне, да и забавы остались прежними. Вот только поскольку Масленичная неделя предшествует началу Великого поста, то в это время верующим запрещено есть мясо и продукты, сделанные из него. Зато можно вовсю лакомиться блинами.
Блины на Масленицу пекли во все времена. Яркий желтый блин символизировал солнце, которое растапливало снег и приближало приход весны. Но именно символом Масленицы блины стали в XIX веке. Их пекут тонкими и толстыми, с начинками и без, кружевными и узорчатыми. Предлагаем в этом году попробовать что-то новенькое.
Французские блинчики «Сюзетт»
Такие блины готовят с добавлением коньяка. Еще одна их особенность — подают их непременно с теплым апельсиновым соусом.
Ингредиенты:
- два яйца;
- 500 миллилитров 20-процентных сливок;
- 20 граммов сливочного масла в тесто, еще 30 граммов — в соус;
- 50 граммов сахара в тесто, еще 50 граммов — в соус;
- 120 граммов муки;
- щепотка соли;
- два апельсина;
- 50 миллилитров коньяка;
- 5 граммов крахмала.
Готовим:
Взбиваем яйца венчиком, добавляем просеянную муку, соль, сахар и сливки, все тщательно перемешиваем. Затем вливаем в полученную смесь растопленное сливочное мало и перемешиваем так, чтобы тесто было однородным. Разогреваем сковородку, наливаем немного теста, распределяем его по дну и обжариваем с двух сторон по одной минуте.
Переходим к приготовлению соуса: срезаем с апельсинов цедру тонкими полосками, из мякоти выдавливаем сок. На сухую сковороду насыпаем сахар и жарим его до образования карамели. Затем к ней добавляем сливочное масло и цедру. Апельсиновый сок смешиваем с коньяком и крахмалом, выливаем на сковороду и готовим до загустения около пяти минут. Готовые блинчики подаем, полив теплым соусом.
Блины «Зебра»
Черно-белые сладкие блинчики точно понравятся и взрослым, и детям. Также в них можно завернуть фруктовую или творожную начинку.
Ингредиенты:
- 500 миллилитров молока;
- два яйца;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 250 граммов муки;
- щепотка соли;
- 3 столовые ложки сахара;
- 2 столовые ложки какао-порошка.
Готовим: Яйца разбиваем в миску и взбиваем венчиком, добавляем соль, сахар, вливаем молоко, растительное масло и перемешиваем до получения однородной смеси. Добавляем муку, снова хорошо перемешиваем. Затем 1/3 теста выливаем в чистую миску, добавляем какао и перемешиваем. Полученную коричневую смесь переливаем в пластиковую бутылку и закрываем крышкой с дозатором. На раскаленную сковороду выливаем белое тесто, распределяем по дну тонким слоем, а сверху из бутылки спиралью выливаем коричневое тесто. Выпекать с двух сторон до готовности.
Блины из пекинской капусты
Эти несладкие овощные блинчики будут еще вкуснее, если их есть со сметаной.
Ингредиенты:
- 100 граммов пекинской капусты;
- 150 миллилитров воды;
- 6 столовых ложек пшеничной муки;
- 3 столовые ложки растительного масла;
- одно яйцо;
- щепотка соли;
- щепотка черного перца;
- щепотка паприки.
Готовим:
Нарезаем пекинскую капусту и измельчаем ее в блендере на высоких оборотах, затем добавляем яйцо и воду и снова измельчаем до получения однородной смеси. Постепенно всыпаем муку, добавляем ложку растительного масла и перемешиваем. Тесто должно получиться средней густоты. Добавляем соль, перец и специи и снова хорошо перемешиваем. Прогретую сковороду смазываем маслом, выливаем немного теста и жарим по 30 секунд с каждой стороны. Готово!
Блины на овсяном молоке
Они отлично подойдут для веганов.
Ингредиенты:
- 200 граммов муки;
- 40 граммов сахара;
- одна чайная ложка соды;
- 400 миллилитров овсяного молока;
- одна чайная ложка яблочного укуса;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- 1—2 капли ванильного экстракта.
Готовим:
Смешиваем муку, сахар и соду, затем добавляем уксус, растительное масло, овсяное молоко и ванильный экстракт. Перемешиваем миксером для однородной консистенции и оставляем на 10 минут. После того как тесто постояло, выливаем немного на разогретую и смазанную маслом сковороду и выпекаем с двух сторон до золотистого цвета. Готовые блины накрыть влажным полотенцем на несколько минут для эластичности.
Японские блины с карамелизированной грушей
Чтобы наесться, хватит одного такого пышного блинчика, а приготовить его можно всего за 20 минут.
Ингредиенты:
- одна груша;
- 110 граммов пшеничной муки;
- 85 миллилитров молока;
- одно куриное яйцо;
- одна чайная ложка разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 2 столовые ложки сахара;
- 0,5 чайной ложки молотой корицы;
- ванильный сахар по вкусу.
Готовим:
Разрезаем грушу на четыре части, удаляем семена и нарезаем длинными нетолстыми ломтиками. Выкладываем их в сковороду и ждем около двух минут, затем присыпаем сахаром. Закрываем крышкой и готовим около четырех минут. Пока груши томятся, готовим тесто: смешиваем молоко с яйцом и взбиваем венчиком, затем всыпаем муку и хорошо перемешиваем. Добавляем в тесто соль, корицу, ваниль, разрыхлитель и снова перемешиваем. Готовую смесь выливаем на груши, сковороду снова закрываем крышкой и готовим 10 минут на маленьком огне. После того как блин готов, выкладываем его на тарелку грушами вверх. Готово!