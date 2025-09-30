Молодая семья из Южноуральска построила «вкусный» бизнес на 20 тысячах кустов клубники

Валерия и Владислав Ращектаевы свадебные деньги «закопали» в землю, а теперь собирают «клад» и принимают участие в озеленении и благоустройстве города

«Где родился, там и пригодился» — эта пословица точно описывает путь этой пары. Проведя несколько лет в крупных городах, Валерия и Владислав Ращектаевы вернулись в родной Южноуральск, поженились и вложили свадебные деньги в покупку земли, чтобы начать «вкусный» бизнес. Сейчас на двух участках у них около 20 тысяч кустов клубники, сформирована большая клиентская база, включая оптовиков, а в планах — расширение хозяйства, но уже в ином направлении. Зачем им это? Вы удивитесь, но ключевой мотив — не только коммерческая выгода (хотя и без нее не обойтись). Наш корреспондент узнал ответ, побывав у супругов в гостях.

* * *

Валерия и Владислав знают друг друга с детства. Они родились и выросли в Южноуральске, а после школы разъехались: она — в Челябинск, он — в Екатеринбург. У каждого была своя работа и своя дорога, но при любой возможности — на праздники и в отпуска — они возвращались к семье и родным местам.

Пандемия сблизила их: вспыхнули чувства, и в 2022 году пара поженилась. Вместо медового месяца или покупки машины, молодожены решили вложить свадебные деньги в будущее — купили землю и открыли фермерское хозяйство в своем городе.

«Я в большей степени загорелась идеей выращивать клубнику. Влад не до конца верил, что на ней можно что-то заработать и это даст результат. Но в какой-то момент он этим загорелся даже больше меня. Своим энтузиазмом и энергией он не давал мне запаниковать в трудные минуты», — рассказывает Валерия.

По словам хозяйки, ключевым мотивом стала предпринимательская жилка и желание доказать, что и в небольшом городе можно построить устойчивое дело.

Первые годы оказались испытанием: мало наемных рук, высокий объем физического труда, задержки с подключением электроэнергии, а еще беременность и забота о ребенке. К тому же прошлым летом дождливая погода подтопила участок. Около 15 тысяч кустов рассады пришлось списать: не удалось реанимировать.

Сейчас у фермеров из Южноуральска два арендованных участка, на каждом по 10 тысяч кустов клубники. Один такой куст в год может давать почти 1 кг ягоды. Можете себе представить прибыль, если знаете среднюю рыночную цену на клубнику.

«Мы всегда реинвестируем: заработал — вложил снова. Кредитов и инвесторов нет. А еще родителям спасибо, они нас поддержали и теперь помогают, работают с нами», — говорит Влад.

Кстати, молодой человек, что называется, рукастый: все сделал сам, без чьей-либо помощи — огородил участок, поставил забор, обустроил грядки, построил теплицы и так далее.

Первое время молодожены сами собирали ягоду: вставали с рассветом солнца, а завершали работу под вечер. Валились с ног от усталости. Теперь нанимают двух сборщиков ягод, вместе с ними справляются с большим хозяйством.

* * *

Кстати, о ягоде. У фермеров она одного сорта. Перепробовали много вариантов, но остановились на «альбионе» — это ремонтантный сорт, плодоносит два-три раза в год. Причем урожай можно собирать с июня и вплоть до середины октября. Но главное даже не в этом.

У этого сорта хорошие вкусовые качества и форма — крепкая и крупная ягода, меньше подвергается заболеваниям и вредителям. Но требует чуткого ухода: не любит знойной жары, но и чрезмерный полив может испортить вкусовые качества клубники.

Селекция шагает вперед, появляются десятки современных сортов, но многие люди по старинке продолжают искать старые.

«Иногда сталкиваемся с забавными ситуациями. Пройдешься по рынку — и найдешь „авторские“ сорта. Спрашиваешь продавца, что это за разновидность. А в ответ: „Это я вывела“. Но как бабушка на рынке может создать новый сорт? Кроме того, хватает недобросовестных продавцов. Поэтому покупатели часто говорят: „Как хорошо, что нашли именно вас“. У нас уже сформировалось доверие: люди возвращаются к нам за рассадой снова и снова», — рассказывает Валерия.

Молодые люди клубнику не едят. Она им уже поперек горла сидит, приелась. «Когда каждый день работаешь с ягодой, к концу сезона уже хочется… мяса», — шутит хозяйка. Зато десятимесячный Ярослав с радостью лопает одну ягоду за другой. Куда девать остатки непроданного урожая? Фермеры делают смузи и клубничное вино. Говорят, очень вкусно. В этом сезоне планируют сделать варенье.

Кстати, еще одна интересная деталь. Есть у фермеров такой вот огромный самодельный холодильник — достался в наследство от прежней работы родителей. Он поддерживает нужную температуру, служит идеальным местом для «зимовки» ягоды. Сейчас он пустует, но в скором времени будет забит клубникой, саженцами и растениями.

* * *

Семейный питомник из Челябинской области продолжает развиваться. В планах — объединить участки для оптимизации процессов и вернуться к идее разведения малины и ежевики. «Когда все будет на одной площадке, сможем систематизировать уход и расширить ассортимент», — делятся планами на ферме.

Валерия и Влад обустроили участок и у родителей девушки, но используют его по другому назначению. На придомовой территории тут и там расставлены контейнеры с декоративными растениями, главным образом — метельчатые гортензии, их более 30 видов. Они — новое направление в фермерском хозяйстве Ращектаевых.

За ассортимент гортензий отвечает Валерия вместе с мамой — именно она первой увлеклась декоративным садоводством. За Владом техническая часть: он подготовил площадку для растений — сделал навес от солнца и автополив. В солнечную погоду здесь «гуляет» радуга.

Сейчас здесь маленькие ростки, но вы можете себе представить, какая здесь красота, когда гортензии начинают цвести, — маленький придомовой участок превращается в райский сад.

Семья без дела не сидит, а еще вносит свой вклад в благоустройство и озеленение города: высадила деревья и гортензии у местного ресторана, у обочины вдоль трассы, у здания ЗАГСа и больницы.

«Мы видим, как Южноуральск меняется в лучшую сторону. Местная администрация делает много для того, чтобы город развивался: построила современный ТРК, кинотеатр, привела в порядок улицы и дороги. Во многом благодаря этому мы и решили вернуться домой. И теперь сами принимаем участие в благоустройстве города — высаживаем растения и деревья, делаем город лучше», — рассказывает Владислав.

Эти слова глава семьи рассказал автору строк за рулем авто. Вместе с супругой Владислав провел для меня небольшую экскурсию по Южноуральску. В каждом их слове чувствуется сильная привязанность к родному месту. Очевидно, что супруги увлечены своим делом и радуются тому, что «пригодились там, где родились».

— А у вас есть какие-то пожелания по статье? Что в первую очередь вы хотели бы о себе прочитать? — задал я последний вопрос, когда надо было уже отправляться назад в Челябинск. Ответ Владислава тронул до глубины души.

— Хотелось бы, чтобы наш случай стал примером для других молодых семей. Знаете, у меня все школьные друзья уже уехали из города, я остался один. Почему-то все стремятся уехать в большие города, там обустраивать свою личную жизнь, заработать деньги. Но все это можно делать здесь, в маленьких городах и селах! И быть счастливым рядом с близкими тебе людьми. Будет здорово, если кто-то прочитает эту статью и последует нашему примеру.



