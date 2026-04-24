Мокрый снег пройдет на западе Челябинской области в последние выходные апреля

Температура воздуха сохранится прежней

В предстоящие выходные дни, 25 и 26 апреля, на погоду в Челябинской области продолжат влиять атмосферные фронты, из-за чего ночью местами ожидаются снег и смешанные осадки, днем — дожди. Ветер сохранится умеренным, температура — в пределах нормы, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до 0°C. Возможен небольшой дождь. В субботу днем столбики термометров зафиксируются на +12…+14°C. Преимущественно облачно, без осадков. Умеренный южный ветер с регулярными усилениями до 13 метров в секунду.

В регионе градусники этой ночью покажут от −3 до +2°C. Местами небольшие дожди с мокрым снегом. На юге и крайнем востоке осадки будут умеренными. Локально туман. Днем потеплеет до +9…+14°C. В отдельных районах дожди сохранятся. Ветер южный, 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В воскресенье, 26 апреля, воздух в столице Южного Урала прогреется до +9…+11°C. День выдастся сухим и ветреным.

В Челябинской области температура поднимется до +8…+13°C. Ночью на западе мокрый снег, днем осадков не предвидится. Ветер западного направления, от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 18 метров в секунду.

Напомним, местами на юге Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность из-за сухой и ветреной погоды.