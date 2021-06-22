«Не знал, проснусь или нет»: водителю из Челябинска пересадили донорское сердце

Медики ЧОКБ провели первую подобную операцию после вынужденного перерыва из-за пандемии

55-летний водитель из Челябинска Андрей Богданов будет жить с чужим сердцем. Чуть больше месяца назад хирурги Челябинской областной клинической больницы пересадили ему донорский орган. Без него у мужчины не оставалось шансов на жизнь, сообщает пресс-служба ЧОКБ.

Проблемы с сердцем у Богданова начались около восьми лет назад. У мужчины развилась хроническая ишемия. Врачи прописывали ему лекарства и проводили менее сложные операции. Но эффект от них был кратковременным — сердечная мышца по-прежнему угасала. В 2020 году челябинца поставили в лист ожидания донорского сердца, а 7 мая этого года провели операцию.

«Я не знал, проснусь или нет. Когда открыл глаза, сразу не понял: на том я свете или на этом. Увидел доктора, он сидел за столом и что-то писал. Тогда и стало ясно, что я проснулся там, где надо», — вспоминает сегодня Андрей Богданов.

В пресс-службе клиники говорят, что операцию местные доктора проводили вместе с более опытными коллегами из московского института трансплантологии имени Шумакова. Чтобы осуществлять такое вмешательство самостоятельно, ЧОКБ должна выполнять не менее десяти подобных операций в год. А пока это вмешательство было пятым за всю историю работы клиники и первым после долгого перерыва, связанного с пандемией.

«Пятилетняя выживаемость людей после трансплантации сердца составляет 80 процентов. Большинство пациентов живут после операции 12—20 лет. Возможна и повторная пересадка сердца — ретрансплантация. Например, известный магнат Рокфеллер „износил“ более 10 сердец», — говорит пресс-секретарь клиники Наталья Малухина.

Андрей Богданов идет на поправку. Его выписывают из больницы под наблюдение докторов.

Пересадка сердца показана при тяжелой сердечной недостаточности, когда человек практически обездвижен, не может ходить, у него появляется выраженная одышка, нарушаются физические и ментальные функции.