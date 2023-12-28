В Челябинской области боец СВО купил квартиру многодетной семье погорельцев

Мужчина пожертвовал крупную сумму денег, отложенную на собственное жилье

В Брединском районе участник специальной военной операции купил квартиру многодетной семье, оставшейся без крова после пожара. 22-летний боец пришел домой в отпуск и в местных новостях прочитал о погорельцах. Историю о том, как он принял решение о покупке квартиры незнакомым ему людям, записали журналисты медиахолдинга «Первый областной».

В сентябре этого года у семьи Свиридовых сгорел дом в поселке Калининском. В семье воспитываются трое детей: шести, четырех лет и одного года. В местных пабликах пустили запись о сборе средств для семьи. Брединцы перечисляли деньги и приносили вещи. В один из дней Райхоне Свиридовой написал незнакомый парень и сообщил, что хочет помочь сразу крупной суммой.

«Я была поражена и подумала, что это розыгрыш. Но через несколько дней он привез большую сумму наличными. Я долго не могла поверить, ждала подвоха. Все было как во сне. В основном благодаря помощи Алтынбая нам удалось приобрести квартиру в Бредах, в микрорайоне Черемушки. До переезда мы жили у родственников, а в ноябре переехали в новое жилье», — рассказала Райхона.

На днях новоселов посетил и сам меценат. Алтынбай не называет фамилии и не показывает свое лицо, журналисту холдинга он рассказал, что до покупки квартиры Свиридовым он планировал взять жилье себе.

«В сентябре после ранения я был в отпуске и подыскивал квартиру, уже готов был внести большую сумму, рассматривал варианты. Листал ленту во „ВКонтакте“, наткнулся на пост, что многодетная семья осталась без дома. Тут же в голову пришла мысль: какие мои годы, всего 22, квартира моя подождет, а люди в беде сейчас. Долго не раздумывал, к деньгам я отношусь легко: когда надо будет, заработаю. А тут появилась возможность что-то большое и хорошее сделать для других», — признается Алтынбай.



О его поступке долгое время не знала даже мама. Но для нее бескорыстная доброта сына — привычное явление.

«Алтынбай с детства стремится всем помогать. А как отправился на спецоперацию, так нас ни дня без внимания не оставляет. Помогает и мне, и своей младшей сестричке. Радует дорогими подарками. Дочь моя всем в школе рассказывает, что брат ее — герой. Недавно ведь он орден Мужества получил. Мы так не хотели его отпускать на спецоперацию, но он и не слушал. Пришел и поставил перед фактом: „Подписал контракт, ухожу“. Теперь нам остается только молиться и ждать», — говорит Зинагуль Жантуаровна.

Парень не рассказывает, как получил орден Мужества. Публикация о его бескорыстном поступке вышла на страницах местной газеты «Сельские новости» и получила десятки отзывов. Брединцы благодарят молодого человека за такое неравнодушие, желают ему возвращения домой живым и здоровым. В «Первом областном» присоединяются к этим пожеланиям.