/ Митрополит Никодим пожелал южноуральцам мира, благоденствия и труда

Глава Челябинской митрополии поздравил верующих с Рождеством Христовым.

7 января верующие южноуральцы готовятся встретить великий православный праздник — Рождество Христово. Свое традиционное послание уже озвучил митрополит Челябинский и Миасский Никодим. В нем он обратился к жителям региона.

Всех вас, возлюбленные о Господе, вновь поздравляю с днем Христова Рождества и с наступившим новолетием. Желаю вам доброго здравия и благоденствия и молю Бога об Его всещедрой помощи в вашей жизни, в делах и трудах ваших. Пусть для Южного Урала и всего нашего Отечества наступивший год станет временем мира, благоденствия и созидательного труда. Божие благословение да пребывает со всеми нами во веки веков. Аминь. — сказал в своей речи митрополит Челябинский и Миасский Никодим.

В храмах Челябинска продут рождественские богослужения. Главное событие состоится в ночь с 6 на 7 января — праздничная Божественная литургия. Подробное расписание ищите здесь.