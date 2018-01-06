/ Митрополит Челябинский и Миасский Никодим поздравил верующих с днем Христова Рождества

Владыка обратился с посланием.

Митрополит призвал к стремлению к миру, единомыслию и братолюбию. А также разделить торжество и духовную радость со всеми людьми.

Желаю вам доброго здравия и благоденствия и молю Бога об Его всещедрой помощи в вашей жизни, в делах и трудах ваших. Пусть для Южного Урала и всего нашего Отечества наступивший год станет временем мира, благоденствия и созидательного труда. Божие благословение да пребывает со всеми нами во веки веков. — говорится в послании.

Сегодня, в Рождественский Сочельник, митрополит Челябинский и Миасский Никодим совершил Божественную литургию в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Верующим владыка пожелал провести последний день Рождественского поста в спокойствии и благоговении, чтобы достойно встретить великий праздник Рождества Христова.