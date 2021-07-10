Митрополит Алексий обратился к православным в связи с пожарами на юге Челябинской области

Глава Епархии просит молить о дожде и собирать вещи и деньги для пострадавших

В субботу, 10 июля, митрополит Челябинский и Миасский Алексий обратился к православным южноуральцам с призывом молиться о прекращении лесных пожаров на территории региона, сообщает пресс-служба Епархии.

«Наши мысли и наши сердца обращены к этой чрезвычайной ситуации. Мы напряженно следим за новостными сводками из пострадавших районов. Призываю всех православных южноуральцев усердно молиться об избавлении нашего края от этой беды, о ниспослании дождя, о прекращении лесных пожаров, о выздоровлении людей, пострадавших от огня и дыма», — обращается к пастве митрополит.

Кроме того глава Епархии призвал верующих помогать погорельцам.

«Знаю, что в Магнитогорской епархии, к которой относятся пострадавшие районы, уже предпринимаются необходимые меры. В ближайшее время в храмах нашей митрополии будет организован сбор денежных средств и вещей в помощь пострадавшим от лесных пожаров. Помните о том, что оказавший милость обездоленному человеку оказывает ее Самому Господу», — заметил митрополит.

Между тем стало известно, что в пожарах на юге Челябинской области уже погиб один человек.