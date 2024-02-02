Минздрав прокомментировал возгорание во время родов в Челябинске

Подобные инциденты уже случались в мировой практике

Минздрав Челябинской области прокомментировал случай возгорания антисептика во время операции кесарева сечения в Областном перинатальном центре, кода роженица получила ожоги. Инцидент уже разобран руководством Областного перинатального центра.

«Пострадавшая женщина получает лечение в связи с ожогом. А в самой клинике проведут внеочередную проверку электрооборудования и антисептика. Также приняты дополнительные меры для профилактики риска возгорания в условиях операционной. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех проверочных мероприятий», — сообщают в Минздраве.

В ведомстве отмечают, что каждый год в различных клиниках мира, где хирурги используют электрохирургическое оборудование и лазеры, возникают возгорания при проведении операции.

«Этот риск существует, поскольку при проведении оперативных вмешательства всегда используют спиртосодержащие антисептики для обработки операционного поля, которые эффективно защищают от инфекционных агентов, но, к сожалению, обладают способностью быстро воспламеняться при воздействии высоких температур», — отмечают в Минздраве.

Напомним, ранее стало известно, что обстоятельства инцидента проверяет Следственный комитет. Ситуацию взял под личный контроль глава российского ведомства Александр Бастрыкин.