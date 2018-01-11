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Минстранс поддержал строительство Уральской ВСМ

Проект концессионного соглашения пока не получали в ведомстве.
сегодня в 17:09
  |  Общество

Высокоскоростная магистраль на территории Челябинской и Свердловской областей обратила на себя внимание федерального транспортного ведомства. Минтранс поддержал намерение по строительству ВСМ. Концессионное соглашение, способствующее повышению инвестиционной привлекательности проекта, пока в ведомство не поступило.

Минтранс поддерживает инициативы по строительству высокоскоростных железных дорог, в том числе и на участке Екатеринбург-Челябинск. — сообщает «Российская газета» со ссылкой на Министерство транспорта.

Напомним, 11 января высокоскоростная магистраль Челябинск-Екатеринбург стала претендентом на то, чтобы стать первой частью международного проекта. Хозяйственное партнерство «Уральская скоростная магистраль» обратилось в правительство России с предложением заключить концессионное соглашение на создание участка дороги между двумя уральскими столицами. Их поддерживают власти Челябинской и Свердловской областей.

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