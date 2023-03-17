Минсоц рассказал о жизни героев ток‑шоу «Мужское и женское» из Копейска

Показанная в эфире история оказалась архивной

Выпуск ток-шоу «Мужское и женское», который вышел в эфир 14 марта, был посвящен многодетной семье из Копейска. Интервью с героями передачи и встреча в студии были записаны в сентябре 2021 года. Сейчас ситуация в семье изменилась. Журналисты ИА «Первое областное» узнали как.

Если вы не смотрели передачу, напомним. В редакцию обратилась 23-летняя Ольга. Она рассказала, что ее сестра уже два раза рожала детей от сожителей матери. Всего в семье, не считая Ольги, еще семь детей. Женщина опасалась, что пострадают и другие сестры. Сама Ольга успела вырваться из семьи и вышла замуж за порядочного человека.

Еще в 2021 году московские журналисты обращались в органы социальной защиты Копейска за комментарием. После этого семью проверили и поставили на учет. Для матери и детей составили индивидуальную программу реабилитации. Но у женщины нашли тяжелое заболевание, и вскоре она скончалась.

«Тогда же несовершеннолетние дети были переданы старшей сестре под предварительную опеку. Затем она оформила постоянное опекунство над братьями и сестрами. В настоящее время семья проживает в другом регионе»,

— рассказали ИА «Первое областное» в пресс-службе Минсоца Челябинской области.

После эфира семью собирался проверить Следственный комитет. Будет ли проводиться проверка, в СУ СК России по Челябинской области не поясняют.