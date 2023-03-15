Следственный комитет проверяет героев «Мужского и женского» из Копейска

Молодая женщина здесь рожает от любовников своей матери

Следственный комитет проверит семью из Копейска, история жизни которой легла в основу ток-шоу «Мужское и женское», вышедшего в эфир 14 марта.

В редакцию передачи обратилась старшая дочь многодетной женщины Ольга. Она опасается за судьбу своих младших сестер. Одна из них, Нина, родила двух детей от сожителей матери. Ольга боится, что пострадают и другие сестры.

Первый сожитель матери уже в тюрьме. Его все-таки осудили за изнасилование Нины и истязание других детей. Второй сожитель все еще живет в семье. Многодетная мать прекрасно знает, кто отец ее внуков, но считает это нормальным. Кстати, отцовство второго сожителя подтвердил тест ДНК, который сделали на программе. Тревогу бьет только Ольга, которая вырвалась из семьи и уже вышла замуж.

Журналисты ток-шоу обратились за комментарием в соцзащиту Копейска. Оказалось, что мать семейства не стоит на учете, хотя преступление ее сожителя уже доказано. Из-за этого Следственный комитет собирается заодно проверять и чиновников.

«В эфире федерального телеканала озвучена информация о возможном совершении преступлений в отношении несовершеннолетних детей семьи из города Копейска и непринятии мер по надзору органами профилактики. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка»,

— сообщает СУ СК по Челябинской области.

Следователи проверят достоверность информации, изложенной в эфире федерального телеканала, и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

За ходом проверки будет лично следить руководитель следственного управления.