Минобороны РФ провело телемост для военнослужащих из Челябинской области и их близких

Бойцы СВО и их семьи не виделись полгода

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Бойцы из Челябинской области, находящиеся в зоне специальной военной операции, пообщались со своими родными в реальном времени с помощью телемоста, сообщили 15 апреля в пресс-службе министерства обороны РФ.

Военнослужащие обменялись со своими матерями, женами и детьми приветственными словами, а также рассказали о том, что произошло в их жизни за полгода. Некоторые бойцы просто молча смотрели на лица своих родных на экране.

Близкие военнослужащих поддержали их и выразили надежду на их скорое возвращение домой.

«В областном военкомате это уже не первый телемост за последнее время. Стоит отметить, что министерство обороны РФ регулярно проводит телемосты в целях поддержания боевого духа личного состава и более тесного взаимодействия командования соединений и воинских частей с их семьями»,— рассказали в ведомстве.

Ранее телемост для военнослужащих из Челябинской области проводили в конце января 2023 года.