Минобороны отметило работу южноуральского отделения Народного фронта за сбор «гуманитарки»

С момента запуска проекта «Всё для Победы!» из Челябинской области «за ленточку» было отправлено 43 гумконвоя

Министерство обороны РФ отметило работу Народного фронта в Челябинской области в рамках проекта «Всё для Победы!», вручив награды за активное участие в организации сбора и предоставлении гуманитарной помощи для военнослужащих с начала проведения спецоперации.

С момента запуска проекта было отправлено 43 гумконвоя: 69 машин увезли «за ленточку» 258 тонн необходимых бойцам предметов и медикаментов на сумму более 140 миллионов рублей. В ходе шести телемарафонов, которые совместно с Нарфронтом проводил Первый областной медиахолдинг, было собрано более 19 миллионов.





За постоянную поддержку фронта медалью Минобороны РФ «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» награжден сопредседатель Челябинского регионального отделения Народного фронта Олег Лукин; медалями «Участнику специальной военной операции» награждены руководитель регионального исполкома Народного фронта Денис Рыжий и координатор Народного фронта в Челябинской области Анастасия Елизарова.





Награды за содействие в решении задач специальной военной операции вручил замкомандира полка Юрий Гагарин (позывной «Ангел»).

«Эти награды вы заслужили, поскольку на протяжении уже двух лет принимаете непосредственное участие в СВО», — сказал он.

«Это наша с вами общая награда и признание. Спасибо всему коллективу Народного фронта Челябинской области и неравнодушным южноуральцам, которые оказывают помощь бойцам на передовой», — прокомментировал Денис Рыжий.

Добавим, 27 января, в день освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в эфире телеканала ОТВ пройдет очередной, седьмой по счету, марафон «Всё для Победы!». В течение всего дня эфир будет сопровождать специальный QR‑код, по которому зрители смогут перевести денежные средства для поддержки южноуральских бойцов на СВО.

Напомним, в рамках проекта «Всё для Победы!» жители Урала для бойцов собрали 216 миллионов рублей и более 600 тонн гуманитарной помощи.