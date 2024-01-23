В день освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января в эфире телеканала ОТВ пройдет марафон «Всё для Победы!». На нем также совместно с Общероссийским Народным фронтом состоится сбор средств для бойцов в зоне СВО.
В эфире телеканала покажут тематические фильмы про историю обороны и освобождение от блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны. Также зрители увидят фильмы про Донбасс и документальную картину Маргариты Хижняк — «Лаборатория „Б“».
Кроме того, эфир будет сопровождать специальный QR‑код, отсканировав который, зрители смогут перевести денежные средства для поддержки южноуральских бойцов на СВО. Средства пойдут на закупку необходимой военной амуниции, квадрокоптеров, средств гигиены, медикаментов и других необходимых южноуральским бойцам вещей.
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