Министром здравоохранения Челябинской области назначена Татьяна Колчинская

Медик уже работала в министерстве в период пандемии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил министром здравоохранения региона Татьяну Колчинскую, сообщает в среду, 10 апреля, пресс-служба правительства региона.

По специальности Татьяна Колчинская — врач-эндокринолог, имеет высшую категорию. После ординатуры ЧГМА она пришла работать в челябинскую ГКБ № 1 и в последние годы занимала в клинике должность заместителя главврача.

В пандемию Татьяна Колчинская переходила на работу в Минздрав Челябинской области, работала заместителем министра.

Елена Недочукова, исполнявшая обязанности министра с декабря 2023 года, останется первым замом Колчинской.

Напомним, место министра оставалось вакантным после того, как Агата Ткачева вернулась в ТФОМС.