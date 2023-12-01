В Челябинской области ушла в отставку министр здравоохранения

Агата Ткачева проработала на посту 1,5 года

Министр здравоохранения Челябинской области Агата Ткачева ушла в отставку с 1 декабря 2023 года после полутора лет работы на посту, об этом в своем телеграм-канале написала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

Она выразила благодарность за совместную работу и уверенность в том, что профессионализм Агаты Ткачевой будет востребован.

«Это человек с огромным опытом работы в медицине, который прошел большой профессиональный путь. Считаю нужным привести несколько фактов. Так, в ковидные годы команда Агаты Геннадьевны сбалансировала миллиардный дефицит регионального ТФОМС. В Челябинской области уменьшилась смертность, в том числе детская. Отмечается хорошая динамика по выявлению и лечению онкологических заболеваний. Наш регион стал одним из продвинутых в стране в части цифровизации медицинского сектора. И это лишь часть позитивных изменений, которые произошли за последние годы в системе здравоохранения Челябинской области», — написала Ирина Гехт.

Напомним, Агата Ткачева возглавила региональный Минздрав в мае 2022 года, сначала в статусе исполняющей обязанности, с июля — в статусе министра. До этого она два с половиной года руководила территориальным подразделением ФОМС.