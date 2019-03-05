/ Минимальная цена на пиво может появиться в России

Инициатива уже направлена в Министерство финансов РФ.

Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выдвинул предложение об установлении минимальной цены на пиво. По их расчетам, минимальная цена должна начинаться от 35 рублей за поллитра, сообщает газета «Известия». Сейчас минимальная цена бутылки пива — 30 рублей, а средняя — 50−60 рублей.

Это поднимет качество продаваемой на рынке продукции. Слишком дешевый напиток возможен только в том случае, когда изготовитель предъявляет к сырью и технологиям меньше требований. Например, использует процесс ускоренного созревания пенного. — сообщает сотрудник союза.

Установление минимальной цены на пиво поддерживают в Министерстве финансов РФ, сообщает глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. Но без детальных расчетов вводить нижний порог стоимости напитка не будут.