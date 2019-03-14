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/ «Балтика» продает имущество пивзавода в Челябинске

«Балтика» продает имущество пивзавода в Челябинске

Производство напитков на территории комплекса прекратилось еще несколько лет назад.

сегодня в 14:32
  |  Общество

Пивоваренная компания «Балтика» продает имущество бывшего пивзавода в Челябинске. Производство напитков прекратилось еще в 2015 году, однако некоторое время филиал продолжал работать как склад, но после, как и завод в Красноярске, закрылся вовсе.

За несколько лет производственные мощности упали на 15%, а из 10 пиововарен осталось только 8. Покупателей для промышленной площадки на Южном Урале ищет европейский концерн «Карлсберг Групп», в который и входит «Балтика».

Как отметил в интервью радио «Business FM Челябинск» директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз, рынок пива падает с 2008 года. За это время производство и потребление напитка сократилось на треть.

За последние 11 лет компания потеряла 50% производства в России, поэтому они и закрыли 12 или 13 заводов. Поэтому покупателя профильного не будет. В лучшем случае — продадут кому-то непрофильному. Продажа пива в мире лет 5 уже падает. И все равно «Балтика» занимает более трети рынка России. Сама компания — «Карслберг». Три западные компании контролируют 70% рынка в России. А вот еще в 2007 году они контролировали 92%. — рассказал радио «Business FM Челябинск» Вадим Дробиз.

Сложности испытывают как крупные игроки, так и мелкие пивоварни, отметил директор «Лаборатории живого пива» Илья Ройтенберг. По его словам, причин несколько: это ужесточение законодательства и лоббизм производителей крепкого алкоголя.

Во-первых, я уже много лет говорю, что рынок пива не то, что не процветает, рынок пива находится в абсолютно упадническом состоянии. И это касается и крупных пивоварен, и компаний. Достаточно посмотреть аналитику, сколько закрылось заводов, в том числе сократили производство. Эта картина достаточно удручающая, но она, в принципе, и логичная, потому что, собственно, пиву уже не первый год объявлена, я считаю, определенная война со стороны, видимо, других крепких напитков и людей, которые эти напитки поддерживают. Поэтому для меня вообще это не удивительно. — рассказал Илья Ройтенберг.

Отметим, что имущественный комплекс «Балтики» расположен в Советском районе Челябинска, на улице Рылеева. Общая площадь всех зданий составляет 60 тысяч квадратных метров, сам участок — более 5 гектаров. На территории есть железнодорожные пути, склад, здание котельной и административно-бытовой корпус, все коммуникации, парковка. Земельный участок, на котором стоит комплекс, находится в собственности пивоваренной компании.

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Комментарии

Игорь Гребенщиков
16:28, 14.03.2019
Пишут, что виноваты производители крепкого алкоголя. Вранье! Очень многие начали вести здоровый образ жизни.
Владимир Радкевич
16:03, 14.03.2019
Анна, как не понятно,мочу льют
Анна Павлова
15:44, 14.03.2019
Дмитрий, да ужас! и льют там непонятно что, и контингент...и дети все видят...
Дмитрий Буравлёв
15:42, 14.03.2019
Упадок. Очень заметно, в каждом дворе пивнушка.

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