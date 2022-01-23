Минэкологии проверит сообщения о стоке канализации в Шершневское водохранилище

Жалобы поступили от местных жителей

Сегодня, 23 января, в социальных сетях местные жители сообщили о том, что в Сосновском районе Челябинской области канализационные воды стекают в Шершневское водохранилище. В пресс-службе регионального министерства экологии ответили, что ведомство уже проводит проверку.

По словам местных жителей, грязная вода с едким запахом стекает в водохранилище неподалеку от поворота на микрорайон Залесье из канализационного люка.

«На данный момент сотрудниками регионального надзора министерства экологии Челябинской области проводится проверка. Устанавливаются все факты произошедшего, выясняется, попадают ли стоки в водохранилище. В случае подтверждения фактов загрязнения прилегающих земель или попадания в водный объект будут предприняты все меры реагирования, виновные будут привлечены к ответственности»,— сообщили в Минэкологии Челябинской области.

Ранее жители Сосновского района жаловались на то, что канализационные стоки от многоэтажек и элитных коттеджей поселка Рощино стекают прямо на территорию Ужовского бора и попадают в реку Зюзелгу. При этом в пресс-службе Минэкологии ответили, что при проверке сброс отходов не выявили.