В Сосновском районе канализационные стоки сливали в бор

В Минэкологии ответили на проблему, которая беспокоит местных жителей уже пять лет

Жители Сосновского района Челябинской области продолжают жаловаться на канализационные стоки от многоэтажек и элитных коттеджей поселка Рощино, которые изливаются на территорию Ужовского бора и попадают в реку Зюзелгу. Однако, как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Минэкологии, сброс отходов при проверке не выявлен.

Сообщения о сбросе стоков появились накануне в одном из сообществ в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста сообщает, что местные жители в начале декабря сняли ролик о том, что нечистоты разливаются прямо по территории Ужовского бора, и это уже не в первый раз: такая ситуация продолжается с 2016 года.

«Вместо того чтобы строить очистные, администрация поселка распорядилась за бюджетный счет откачивать нечистоты из коллектора в бору и сливать их в один из колодцев на окраине поселка прямо под окнами пятиэтажных домов. Теперь ассенизаторские машины ездят здесь круглосуточно», — пожаловалась автор поста.

В пресс-службе Минэкологии Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили, что сброс сточных вод на территорию Ужовского бора и в реку Зюзелгу, действительно, был зафиксирован в 2016 году. Тогда ведомство обратилось в суд, который обязал администрацию прекратить сброс вод и выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей в области обращения с отходами. В феврале 2019 года иск был удовлетворен, и администрация Рощино должна была прекратить сброс вод и организовать водоотведение так, чтобы стоки не проникали на территорию бора и в реку.

«17 декабря 2021 года при осмотре территории Ужовского бора сброс отходов на рельеф местности и реку Зюзелга не установлен. Слив ликвидирован, на данный момент администрация Рощинского сельского поселения устраняет последствия данного инцидента», — сообщили в ведомстве.