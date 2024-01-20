Миндортранс опроверг информацию о возвращении маршруток в Копейске

В ближайшее время в городе усилят работу действующего транспорта

Жители Копейска обсуждают в социальных сетях информацию о том, что в ближайшее время по городу вновь начнут курсировать маршрутки, от которых отказались с начала года. В региональном Миндортрансе эту информацию опровергли и рассказали о планах на ближайшее будущее.

«В различных пабликах муссируется информация, что так называемые в народе „маршрутки“ (автобусы малого класса по нерегулируемому тарифу) скоро вернутся обратно. Таких планов у заказчика перевозок нет. Маршрутная сеть на данный момент устоявшаяся и в ближайшие полгода глобальным изменениям не подлежит»,— сообщили в ведомстве.

В Миндортрансе напомнили, что с 1 января в Копейске работает 19 автобусов по регулируемым тарифам, которые принимают оплату картами и предоставляют положенные отдельным категориям граждан льготы. В ближайший месяц работу маршрутов усилят, и интервалы движения транспорта сократятся. Кроме того, дорожники почти расчистили от снега ключевые улицы, и транспорт начнет соблюдать расписание.

В планах также закупить девять дополнительных автобусов и нанять до 20 водителей, что также благоприятно скажется на соблюдении расписания.

Сейчас от копейчан принимают предложения по изменению маршрутов и расписания движения автобусов. Направлять свои идеи можно до 18 февраля на электронную почту gkh@akgo74.ru.