Мэрия Копейска думает, как улучшить работу общественного транспорта

Предложений от жителей города ждут в течение месяца

В Копейске продолжают работать над улучшением качества транспортного обслуживания населения. Население приглашают принять в этом процессе деятельное участие и внести свои предложения по работе городских автобусов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, с начала января в Копейском городском округе отменили маршрутки, все маршруты переведены на регулируемый тариф. По результатам открытых конкурсов перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок № 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 16, 18К, 19, 22, 23, 29, 30, 41 осуществляет Копейское пассажирское автопредприятие (МУП «КПА»); по маршрутам № 8, 19А, 21А, 26 — ООО «Меркурий».

Собирать рацпредложения от пассажиров будут в течение месяца.

«Граждане могут прислать свои предложения по работе маршрутов и расписанию автобусов на электронную почту gkh@akgo74.ru с 18 января по 18 февраля; прием писем ведется круглосуточно», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в марте Миндортранс Челябинской области планирует рассмотреть вопросы изменения схемы движения по маршрутам и расписания в соответствии с обращениями от населения.